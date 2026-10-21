ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்தில் நடித்த அன்னா ராஜன் யார் தெரியுமா?
நடிகை அன்னா ராஜன் குறித்து...
நடிகர் ரஜினிகாந்துடன் அன்னா ராஜன்.
ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்தில் நடித்த அன்னா ராஜன் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளார்.
நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடித்த ஜெயிலர் - 2 திரைப்படம் தமிழ் மட்டுமல்லாது பான் இந்திய அளவில் பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. நகைச்சுவை, ஆக்ஷன் என எல்லாம் கலந்த கமர்சியல் திரைப்படமாக அமைந்ததால் அனைத்து வயது ரசிகர்களும் ரசித்து வருகின்றனர்.
அதிக டிக்கெட்கள் விற்பனையாகிக் கொண்டிருக்கும் சூழலில், இப்படம் இதுவரை ரூ. 550 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும், இதே வேகத்தில் சென்றால் ரூ. 800 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலிக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்தில் நடித்த சில நடிகர்களும் கவனம் பெற்று வருகின்றனர். முக்கியமாக, இப்படம் மூலம் நடிகர் நமோ நாராயணா அதிக பாராட்டுகளைப் பெற்றுள்ளார். தற்போது, நடிகர் சுராஜ் வெஞ்சரமூடுக்கு ஜோடியாக நடித்த அன்னா ராஜனும் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளார். சில காட்சிகளிலேயே இவர் வந்தாலும் தோற்றத்தில் கவனம் ஈர்த்த அன்னா ராஜன் மலையாள நடிகை ஆவார்.
அங்கமாலி டைரிஸ் திரைப்படம் மூலம் சினிமாவுக்கு அறிமுகமான அன்னா ராஜன் வெளிப்பாடிண்டே புஸ்தகம், அய்யப்பனும் கோஷியும் உள்ளிட்ட திரைப்படங்களில் நடித்து பிரபலமானவர். இறுதியாக, தாவீது திரைப்படத்தில் சிறப்பு தோற்றத்தில் நடித்திருந்தார். ஆனால், நடிகையாக நல்ல வாய்ப்புகள் அமையாமல் இருந்தார். தற்போது, ஜெயிலர் - 2 திரைப்படம் ரசிகர்களிடம் அவரைக் கொண்டு சேர்த்திருக்கிறது.
Anna Rajan, who starred in the movie Jailer - 2, has captured the attention of fans.
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