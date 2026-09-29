ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்தில் 12 பாடல்கள்!
ஜெயிலர் 2-ல் 12 பாடல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன...
நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவான ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்தில் 12 பாடல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
இயக்குநர் நெல்சன் இயக்கத்தில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவான ஜெயிலர் - 2 திரைப்படம் அக். 15 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. இதற்கான, புரமோஷன்களும் திட்டமிட்டு வருகின்றன.
முன்னதாக, நடிகர்கள் வித்யா பாலன், எஸ்ஜே சூர்யா, சூரஜ் வெஞ்சரமூடு ஆகியோரின் கதாபாத்திர அறிமுக விடியோக்கள் வெளியாகி வரவேற்பைப் பெற்றன. அதேபோல், முதல் பாடல அல்ல போலலோ பாடல் ரசிக்க வைத்தது. தொடர்ந்து, ஒன் மூன் பாடலும் வெளியாகி கேட்கப்பட்டு வருகிறது.
இப்படத்தின் அனைத்து பாடல்களையும் செப். 30 ஆம் தேதி இசையமைப்பாளர் அனிருத் இசைக்கச்சேரி போல் நடத்தி வெளியிட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்தில் 12 பாடல்கள் அடங்கியுள்ளதாகத் தயாரிப்பு நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. இதில், சூப்பர் சுப்பு 6 பாடல்களை எழுதியுள்ளார். இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவனும் ஒரு பாடலை எழுதியுள்ளார்.
The film Jailer 2, starring actor Rajinikanth, features 12 songs.
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