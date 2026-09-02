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ஜெயிலர் - 2 வெளியீட்டுத் தேதியை உறுதி செய்த தயாரிப்பு நிறுவனம்!

ஜெயிலர் - 2 வெளியீட்டுத் தேதியின் புதிய போஸ்டர்...

நடிகர் ரஜினிகாந்த்

Published On :2 செப்டம்பர் 2026, 12:25 pm IST

நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடித்த ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதியை மீண்டும் உறுதி செய்துள்ளனர்.

இயக்குநர் நெல்சன் இயக்கத்தில் ஜெயிலர் - 2 திரைப்படம் உருவாகி வருகிறது. இத்திரைப்படம் இந்தாண்டு அக்டோபர் 15 ஆம் தேதி வெளியாகும் எனத் தயாரிப்பு நிறுவனம் அறிவித்துள்ளதால் அதற்கான வெளியீட்டு பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

முதல் பாடலான, ’அல்ல பொலேலோ’ வெளியாகி நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. அனிருத் இசையமைப்பில் நடிகை பூர்ணா நடனத்தில் உருவான இப்பாடல் இன்ஸ்டாகிராமிலும் டிரெண்டிங் ஆனது.

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இதற்கிடையே, ஜெயிலர் - 2 திரைப்படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு நவம்பர் மாதம் தள்ளிப்போவதாகத் தகவல்கள் வெளியாகின. இந்த நிலையில், அக். 15 ஆம் தேதிதான் இப்படம் வெளியாகும் என்பதை உறுதிப்படுத்தும் போஸ்டரை தயாரிப்பு நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது.

The release date for the movie Jailer 2, starring actor Rajinikanth, has been reconfirmed.

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