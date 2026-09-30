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பிந்தாஸ்... ஜெயிலர் - 2 புதிய பாடல் வெளியீடு!

நோரா ஃபதேகி நடனமாடிய பிந்தாஸ் பாடல் வெளியீடு..

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ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற பிந்தாஸ் என்கிற பாடல் வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குநர் நெல்சன் இயக்கத்தில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவான ஜெயிலர் - 2 திரைப்படம் அக். 15 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

இப்படத்தின் அனைத்து பாடல்களையும் இன்று இசையமைப்பாளர் அனிருத் இசைக் கச்சேரி போல் நடத்தி வெளியிட உள்ளார். இத்திரைப்படத்தில் 12 பாடல்கள் இடம்பெற்றிருப்பதால் எதிர்பார்ப்பும் எழுந்துள்ளது.

இந்த நிலையில், நடிகை நோரா ஃபதேகி நடனத்தில் உருவான பிந்தாஸ் என்கிற பாடலை வெளியிட்டுள்ளனர். சூப்பர் சுப்பு எழுதிய இப்பாடலை அனிருத்தும் தீப்தி சுரேஷும் இணைந்து பாடியுள்ளனர்.

The song Bindass from the movie Jailer 2 has been released.

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