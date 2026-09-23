சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினியின் ஜெயிலர் 2! புதிய பாடல் புரோமோ!
ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தின் 2 ஆவது பாடலின் புரோமோ விடியோ வெளியிடப்பட்டுள்ளது...
ஜெயிலர் - 2 படத்தின் புதிய பாடல் புரோமோ...
சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் “ஜெயிலர் 2” திரைப்படத்தின் 2 ஆவது பாடலின் புரோமோ விடியோ வெளியாகியுள்ளது.
சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மற்றும் இயக்குநர் நெல்சன் கூட்டணியில், கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு வெளியாகி மாபெரும் வெற்றி பெற்ற படம் “ஜெயிலர்”. இப்படத்துக்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார்.
மீண்டும் இணைந்துள்ள இக்கூட்டணியில் “ஜெயிலர் 2” படம் உருவாகி வருகிறது. நடிகர்கள் எஸ்ஜே சூர்யா, வித்யா பாலன், சூரஜ் வெஞ்சரமூடு ஆகியோரின் கதாபாத்திர அறிமுக விடியோக்கள் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளன.
இயக்குநர் நெல்சன் மற்றும் இசையமைப்பாளர் அனிருத் இணைந்து தங்களின் பாணியில் நகைச்சுவையாக ஜெயிலர் 2 படத்தின் “ஒன் சன், ஒன் மூன்” எனும் 2 ஆவது பாடலின் புரோமோ விடியோவை இன்று (செப். 23) மாலை வெளியிட்டுள்ளனர். இந்தப் பாடல் வரும் செப். 25 ஆம் தேதி வெளியாகும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இத்துடன், வரும் அக்டோபர் 15 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ள ஜெயிலர் 2 படத்தில் சிறப்புத் தோற்றத்தில் நடிகர்கள் மோகன்லால், சிவராஜ்குமார், ஹ்ரித்திக் ரோஷன் ஆகியோரும் நடிப்பதாகத் தகவல்கள் வெளியாகி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
The promo video for the second song from the movie "Jailer 2," starring Superstar Rajinikanth, has been released.
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