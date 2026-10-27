இரு சாய்களால் உற்சாகமான ரசிகர்கள்!
சாய் அபயங்கரின் ஓம் இசை வைரல்....
சாய் பல்லவி, சாய் அபயங்கர்
இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கரின் புதிய பின்னணி இசை ரசிகர்களைக் கவர்ந்து வருகிறது.
நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் உருவான ஓம் திரைப்படம் வருகிற நவ. 20 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. கர திரைப்பட தோல்விக்குப் பின் வெளியாகும் தனுஷ் திரைப்படம் என்பதால் எதிர்பார்ப்பும் எழுந்துள்ளது.
இந்த நிலையில், புதிதாக ஓம் திரைப்படத்திற்கான நடிகை சாய் பல்லவியின் கிளிம்ஸ் விடியோவை வெளியிட்டுள்ளனர். இதில், நித்யா ரெட்டி என்கிற வனச்சரக காவல் அதிகாரியாக சாய் பல்லவியின் தோற்றமும் வசனங்களும் சாய் அபயங்கரின் பின்னணி இசைக்கு கச்சிதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இது, ரசிகர்களிடம் பெரிய வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.
தொடர்ந்து, சிறப்பான இசைகளை வழங்கி வருவதால் சாய் அபயங்கரின் பின்னணி இசையும் பாடல்களும் எப்போது வெளியாகும் என அவரது ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர். மேலும், இசை அபயங்கர் என்றே விடியோவில் குறிப்பிட்டிருந்ததும் கவனம் பெற்று வருகிறது.
Music composer Sai Abhyankar’s new background score is winning over fans.
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