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துல்கர் சல்மானின் ஐஆம் கேம் வசூல் எவ்வளவு?

ஐஆம் கேம் வசூல் குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது...

நடிகர் துல்கர் சல்மான்

Published On :6 செப்டம்பர் 2026, 4:40 pm IST

நடிகர் துல்கர் சல்மானின் ஐஆம் கேம் திரைப்படத்தில் வசூல் குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நஹால் ஹிதாயத் இயக்கத்தில் நடிகர் துல்கர் சல்மான் நாயகனாக நடித்த புதிய திரைப்படம் ஐஆம் கேம். ஓணம் வெளியீட்டிலிருந்து விலகிய இப்படம் வியாழக்கிழமை உலகம் முழுவதும் வெளியானது.

ஆனால், மலையாளத்தைத் தவிர பிற மொழிக்கான வடிவத்தை வழங்குவதில் தாமதம் ஏற்பட்டதால் இப்படம் தமிழில் வெள்ளிக்கிழமை திரைக்கு வந்தது.

துல்கர் சல்மானின் தயாரிப்பு நிறுவனம் மிகப்பெரிய செலவில் இப்படத்தைத் தயாரித்திருக்கிறது. ஆனால், படத்திற்கு கலவையான விமர்சனங்களே கிடைத்ததால் ரசிகர்களின் ஆதரவு பெரிதாகக் குறைத்திருக்கிறது. இதனால், மூன்று நாள்களில் இப்படம் ரூ. 25 கோடியை வசூலித்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

Details regarding the box office collection of actor Dulquer Salmaan's film Im Game have been released.

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