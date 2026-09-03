துல்கர் சல்மானின் ஐஆம் கேம் தமிழ் வெளியீட்டில் தாமதம்!
துல்கர் சல்மான் நடிப்பில் உருவான ஐஆம் கேம் வெளியீடு குறித்து...
நடிகர் துல்கர் சல்மான்
நடிகர் துல்கர் சல்மான் நடிப்பில் உருவான ஐஆம் கேம் தமிழில் வெளியாவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது.
நஹால் ஹிதாயத் இயக்கத்தில் நடிகர் துல்கர் சல்மான் நாயகனாக நடித்த புதிய திரைப்படம் ஐஆம் கேம். ஓணம் வெளியீட்டிலிருந்து விலகிய இப்படம் இன்று உலகம் முழுவதும் வெளியாகியுள்ளது.
ஆனால், மலையாளத்தைத் தவிர பிற மொழிக்கான வடிவத்தை வழங்குவதில் தாமதம் ஏற்பட்டதால் இப்படம் தமிழில் நாளை (செப். 4) வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தற்போது, மலையாள வடிவம் மட்டுமே இந்திய முழுவதும் திரையிடப்பட்டு வருகிறது.
துல்கர் சல்மானின் தயாரிப்பு நிறுவனம் மிகப்பெரிய செலவில் இப்படத்தைத் தயாரித்திருக்கிறது. ஆனால், சரியான வெளியீட்டைக் காணததால் ஏமாற்றமும் ஏற்பட்டுள்ளது. ஐஆம் கேம் நல்ல விமர்சனங்களைப் பெற்றால் மட்டுமே பிறமொழிக்கான வரவேற்பு இருக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்தப் படத்தில், நடிகர்கள் கதிர், ஆண்டனி வர்கீஸ், இயக்குநர் மிஷ்கின் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். அன்பு, அறிவு சகோதரர்கள் சண்டைப் பயிற்சியாளர்களாக பணியாற்றியுள்ளனர்.
The Tamil release of the film I Am Game, starring Dulquer Salmaan, has been delayed.
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