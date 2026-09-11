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மீசையமுறுக்கு - 2 டிரைலர் எப்போது?

மீசையமுறுக்கு - 2 டிரைலர் குறித்து...

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ஹிப் ஹாப் ஆதியின் மீசையமுறுக்கு திரைப்படத்தின் டிரைலர் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஹிப் ஹாப் ஆதி மீசையை முறுக்கு - 2 திரைப்படத்தின் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். இதில், இவர் நாயகனாக நடிக்க கேத்திகா ஷர்மா நாயகியாகவும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் ஹர்ஷத் கான் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

இப்படத்தின் முதல் பாடலான ஆரா 10/10 ரசிகர்களிடம் பெரிய வரவேற்பைப் பெற்று 3 கோடி பார்வைகள் வரை பெற்று அசத்தியுள்ளது. மேலும், ரீல்ஸ்களிலும் இப்பாடல் வரிகள் இடம்பெற்று வருகின்றன.

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இந்த நிலையில், இப்படத்தின் டிரைலர் நாளை (செப். 12) வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முதல் பாகத்தின் வெற்றியால் இரண்டாம் பாகத்திற்கும் எதிர்பார்ப்பு உருவாகியுள்ளது.

The trailer release date for Hip Hop Adhi's movie Meesaya Murukku 2 has been announced.

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