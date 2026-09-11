மீசையமுறுக்கு - 2 டிரைலர் எப்போது?
மீசையமுறுக்கு - 2 டிரைலர் குறித்து...
ஹிப் ஹாப் ஆதியின் மீசையமுறுக்கு திரைப்படத்தின் டிரைலர் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஹிப் ஹாப் ஆதி மீசையை முறுக்கு - 2 திரைப்படத்தின் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். இதில், இவர் நாயகனாக நடிக்க கேத்திகா ஷர்மா நாயகியாகவும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் ஹர்ஷத் கான் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.
இப்படத்தின் முதல் பாடலான ஆரா 10/10 ரசிகர்களிடம் பெரிய வரவேற்பைப் பெற்று 3 கோடி பார்வைகள் வரை பெற்று அசத்தியுள்ளது. மேலும், ரீல்ஸ்களிலும் இப்பாடல் வரிகள் இடம்பெற்று வருகின்றன.
இந்த நிலையில், இப்படத்தின் டிரைலர் நாளை (செப். 12) வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முதல் பாகத்தின் வெற்றியால் இரண்டாம் பாகத்திற்கும் எதிர்பார்ப்பு உருவாகியுள்ளது.
The trailer release date for Hip Hop Adhi's movie Meesaya Murukku 2 has been announced.
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