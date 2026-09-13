The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
விநாயகா் சதுா்த்தி: சென்னையில் 14 புதிய சோதனைச் சாவடிகள், கூடுதலாக 2,000 போலீஸாா் பாதுகாப்பு! தமிழகத்துக்கு கூடுதலாக 250 எம்பிபிஎஸ் இடங்கள்! தேசிய மருத்துவ ஆணையம் அனுமதி!இந்தியாவின் சோலாா் செல் இறக்குமதிக்கு 126% வரி! அமெரிக்கா அறிவிப்பு!பலமடங்கு கட்டண வசூல் புகாா்! 400 ஆம்னி பேருந்துகளுக்கு ரூ.10.31 லட்சம் அபராதம்! இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் இன்று மோதல்: தில்லியில் போக்குவரத்து கட்டுப்பாடுகள் அமல்!

நடிகர் சூரியின் மண்டாடி வசூல் இவ்வளவா?

மண்டாடி வசூல் குறித்து...

நடிகர் சூரி

Published On :

நடிகர் சூரி நாயகனாக நடித்து வெளியான “மண்டாடி” திரைப்படத்தின் வசூல் குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் சூரியின் மண்டாடி மற்றும் நடிகர் கார்த்தியின் சர்தார் - 2 திரைப்படங்கள் செப். 10 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. இதில், சர்தார் - 2 கலவையான விமர்சனங்களையும் மண்டாடி நல்ல விமர்சனங்களையும் பெற்றன. இதனால், மண்டாடி திரைப்படத்திற்குத் திரைகள் அதிகரித்தது.

மேலும், தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மொழிகளில் சேர்த்து மண்டாடி திரைப்படம் முதல் நாள் வசூலாக ரூ. 4.70 கோடியையும் சர்தார் - 2 ரூ. 4.50 கோடியையும் வசூலித்துள்ளதாகக் கூறப்பட்டது.

இந்த நிலையில், மண்டாடி திரைப்படம் 3 நாள்களில் ரூ. 30 கோடி வரை வசூலித்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. சூரி நடித்த திரைப்படங்களிலேயே இப்படம் அதிகமான வசூலைக் குவிக்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

மீனவர்களின் வாழ்வியலையும், அவர்களின் படகுப் போட்டிகளையும் மையமாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட இந்தப் படத்தில் நடிகர்கள் சத்யராஜ், மஹிமா நம்பியார், மிதுன் ஜெய்சங்கர், சுஹாஸ் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

Details regarding the box office collection of the film "Mandaadi," starring actor Soori in the lead role, have been released.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

வரவேற்பைப் பெறும் சூரியின் மண்டாடி! கூடுதல் திரைகள் ஒதுக்கீடு!

வரவேற்பைப் பெறும் சூரியின் மண்டாடி! கூடுதல் திரைகள் ஒதுக்கீடு!

மண்டாடியின் வெற்றி மீனவர்களுக்கானது: சூரி

மண்டாடியின் வெற்றி மீனவர்களுக்கானது: சூரி

பந்தயம் அடித்ததா? நடிகர் சூரியின் மண்டாடி - திரை விமர்சனம்!

பந்தயம் அடித்ததா? நடிகர் சூரியின் மண்டாடி - திரை விமர்சனம்!

வரவேற்பைப் பெற்ற மண்டாடி டிரைலர்! சர்தார் 2-க்கு போட்டியாக அமையுமா?

வரவேற்பைப் பெற்ற மண்டாடி டிரைலர்! சர்தார் 2-க்கு போட்டியாக அமையுமா?

விடியோக்கள்

கரூர் விவகாரத்தில் விஜய்யை அம்பலப்படுத்தியிருக்க வேண்டும்! திருமா பேச்சு குறித்து வன்னி அரசு | VCK

கரூர் விவகாரத்தில் விஜய்யை அம்பலப்படுத்தியிருக்க வேண்டும்! திருமா பேச்சு குறித்து வன்னி அரசு | VCK

எவனா இருந்தாலும் விடமாட்டோம்! - மேயர் பிரியா

எவனா இருந்தாலும் விடமாட்டோம்! - மேயர் பிரியா