இந்தியாவில் செப். 18-ல் வெளியாகிறது ரெசிடென்ட் ஈவில்!
ரெசிடென்ட் ஈவில் திரைப்படம் வெளியீடு பற்றி...
ரெசிடென்ட் ஈவில் - x
இந்திய திரையரங்குகளில் வருகின்ற செப்டம்பர் 18 ஆம் தேதி ரெசிடென்ட் ஈவில் வெளியாகவுள்ளது.
உலகப்புகழ் பெற்ற விடியோ கேம் தொடரை அடிப்படையாகக் கொண்டு ரெசிடென்ட் ஈவில் திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் நாளை மறுநாள் வெளியாகவுள்ளது.
ஜாக் கிரெக்கர் இயக்கியுள்ள இந்த திரைப்படத்தில் ஆஸ்டின் ஆபிரம்ஸ் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.
முற்றிலும் புதிய கதைக் களத்தில் உருவாகியுள்ள இப்படத்தில், மருத்துவப் பொருள்களை விநியோகம் செய்யும் பிரையன் (ஆஸ்டின் ஆபிரம்ஸ்), ஒரு துரதிர்ஷ்டவசமான, பயங்கரமான இரவில் குழப்பமான சூழலுக்குள் சிக்குகிறார். அதிலிருந்து உயிர் பிழைப்பதற்கான விறுவிறுப்பான மற்றும் இடைவிடாத போராட்டத்தை எதிர்கொள்ளும் வகையில் கதை அமைந்துள்ளது.
இந்த படத்தின் இரண்டு டிரைலர்கள் வெளியாகி ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளது.
இந்திய திரையரங்குகளில் வருகின்ற செப்டம்பர் 18 ஆம் தேதி வருகின்ற செப்டம்பர் 18 ஆம் தேதி ஆங்கிலம், ஹிந்தி, தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு ஆகிய மொழிகளில் வெளியாகிறது.
Summary
Resident Evil releases in India on September 18!
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