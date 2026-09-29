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நாகர்ஜுனாவின் 100-வது படத்தில் வில்லனாக அசோக் செல்வன்!

நாகர்ஜுனாவின் 100-வது படத்தில் அசோக் செல்வன் வில்லனாக நடிக்கவுள்ளதாக தகவல்...

ashok selvan

நாகர்ஜுனா, அசோக் செல்வன் - கோப்புப்படம்

Published On :

தெலுங்கு திரையுலகின் முன்னணி நாயகனான நாகர்ஜுனாவின் 100வது படத்தில் வில்லனாக அசோக் செல்வன் நடிக்கவுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

அசோக் செல்வன் நடிப்பில் வெளியான நித்தம் ஒரு வானம் திரைப்படத்தை இயக்கிய ரா. கார்த்தி, நாகர்ஜுனாவின் 100-வது படத்தை இயக்குகிறார். இந்தப் படத்துக்கு கிங் 100 எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

இந்தப் படத்தில் தபு, ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ், சுஷ்மிதா பட் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார்கள். தேவி ஸ்ரீ பிரசாத் இசையமைத்துள்ளார்.

இந்த நிலையில், கிங் 100 படத்தில் நாகர்ஜுனாவுக்கு வில்லனாக அசோக் செல்வன் ஒப்பந்தமாகி இருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

கிங் 100 திரைப்படம் வருகின்ற டிசம்பர் 24 அன்று கிறிஸ்துமஸ் வெளியீடாக மிக பிரம்மாண்டமாக திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.

நாகர்ஜுனாவின் 100வது படம் என்பதால் இப்படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு தமிழ், தெலுங்கு ரசிகர்களிடம் அதிகரித்துள்ளது.

Summary

Ashok Selvan to play the villain in Nagarjuna's 100th film!

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