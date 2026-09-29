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ஹிப்ஹாப் ஆதியின் மீசைய முறுக்கு - 2 வசூல் இவ்வளவா?

மீசைய முறுக்கு - 2 வசூல் குறித்து...

ஹிப்ஹாப் ஆதி

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ஹிப் ஹாப் ஆதியின் மீசைய முறுக்கு - 2 திரைப்படத்தின் வசூல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஹிப் ஹாப் தமிழா ஆதி இயக்கி, இசையமைத்து நாயகனாக நடித்து 2017 ஆம் ஆண்டு வெளியாகி ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்ற படம் ’மீசைய முறுக்கு’. அப்படத்தைத் தொடர்ந்தே, அடுத்தடுத்து பல படங்களில் ஆதி நாயகனாக நடித்தார்.

தற்போது, நடிகை குஷ்புவின் அவ்னி மூவீஸ் தயாரிப்பில் மீசைய முறுக்கு படத்தின் இரண்டாவது பாகமான மீசைய முறுக்கு - 2 படத்தை ஆதி இயக்கி, நடித்து, இசையமைத்துள்ளார்.

இப்படத்தில் கேத்திகா ஷர்மா, சைத்ரா ஆச்சர், ரம்யா ரங்கநாதன், யூடியூபர் ஹர்ஷத் கான் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

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கடந்த வெள்ளிக்கிழமை (செப். 25) திரையரங்குகளில் வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும் ஜென்ஸி ரசிகர்களிடம் வரவேற்பைப் பெற்றதாகத் தெரிகிறது. இந்த நிலையில், இப்படம் மூன்று நாள் வசூலாக ரூ. 51 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதேநேரம், ஆதியின் திரைப்படம் மிக விரைவாகவே ரூ. 50 கோடி வசூலைப் பெற்றிருக்குமா? என்கிற கேள்விகளும் எழுந்துள்ளன. இருந்தாலும், அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு என்பதால் ஹிப்ஹாப் ஆதியின் ரசிகர்கள் இதனை பகிர்ந்து வருவதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

The box office collection for Hip Hop Adhi's Meesaya Murukku 2 has been announced.

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