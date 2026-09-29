மூன்றாம் பாலினத்தவரைப் புரிந்துகொள்ள டோரதி உதவும்... சகோதரன் அமைப்பினர் பாராட்டு!
டோரதியைப் பாராட்டிய மூன்றாம் பாலின அமைப்பினர்...
இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கிய டோரதிக்கு மூன்றாம் பாலினத்தினரின் அமைப்பிலிருந்து பாராட்டுகள் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் வெளியாகியுள்ள ‘டோரதி’ திரைப்படத்திற்கு சகோதரன் அமைப்புடன் இணைந்து செயல்படும் மூன்றாம் பாலின சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளனர். மூன்றாம் பாலினத்தவர்களின் வாழ்க்கை, அடையாளம் மற்றும் அவர்களின் உணர்வுப் போராட்டங்களை மக்கள் கூடுதல் புரிதலுடனும் உணர்வுபூர்வமான அணுகுமுறையுடனும் பார்க்கும் வகையில் இந்தத் திரைப்படம் முக்கியமான முயற்சியாக அமைந்துள்ளதாக அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
மூன்றாம் பாலினத்தவர்களின் கதாபாத்திரங்களை வழக்கமான கோணத்தில் சித்தரிப்பதைத் தாண்டி, சமூகத்தால் பெரும்பாலும் தவறாகப் புரிந்துகொள்ளப்படும் பல்வேறு உண்மைகளை ‘டோரதி’ திரைப்படம் பேசுவதாக அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். மூ
ன்றாம் பாலினத்தவர்களில் பலர் தங்களது பாலின அடையாளத்தை வெளிப்படையாகத் தெரிவிக்க முடியாமல், குடும்பத்தினர், நண்பர்கள் மற்றும் சமூகத்தினரால் நிராகரிக்கப்படுவோம் என்ற அச்சத்தில் வாழ்ந்து வருவதாகவும் இதனால் தங்களுக்குள் முற்றிலும் மாறுபட்ட பாலின அடையாள உணர்வு இருந்தாலும் வெளிப்படையாக ஆண்களாகவே வாழ வேண்டிய கட்டாயம் பலருக்கு ஏற்படுகிறது என்றும் தெரிவித்தனர். இத்தகைய வேதனையான யதார்த்தத்தை ‘டோரதி’ திரைப்படம் வெளிச்சத்திற்குக் கொண்டு வருவதுடன், இதுபோன்ற அனுபவங்களுக்குப் பின்னால் இருக்கும் உணர்வுப் போராட்டத்தைப் பார்வையாளர்கள் புரிந்துகொள்ளும் வாய்ப்பையும் ஏற்படுத்துகிறது என்று அவர்கள் கூறினர்.
பல்வேறு சமூகச் சூழல்களில் மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் எதிர்கொள்ளும் பாகுபாடுகளையும் ’டோரதி’ திரைப்படம் பதிவு செய்திருப்பதை அமைப்பினர் பாராட்டினர். மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் எதிர்கொள்ளும் சமூகப் புறக்கணிப்பு என்பது பலரின் வாழ்க்கையில் இருக்கும் யதார்த்தம் என்றும் அவர்களின் சமூக மற்றும் வாழ்வியல் பின்னணிக்கு ஏற்ப இந்தப் பாகுபாடுகள் வெவ்வேறு வடிவங்களில் வெளிப்படக்கூடும் என்றும் அவர்கள் தெரிவித்தனர். குறிப்பாக சில கிராமப்புறங்களில் இதுபோன்ற சூழல்கள் காணப்படுவதாகவும் குறிப்பிட்டனர். மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் வாழ்க்கை அனுபவத்தை ஒரே மாதிரியான பிம்பமாக சுருக்கிவிடாமல், யதார்த்தத்தை ‘டோரதி’ திரைப்படம் உரையாடலுக்குக் கொண்டு வந்துள்ளதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.
திரைப்படத்தில் குழந்தைப் பருவம் தொடர்பான காட்சிகளும் முக்கியமானதாக இருப்பதாகக் கூறியுள்ளனர். தங்களது உண்மையான அடையாளத்தை தங்களது நெருங்கிய ஆண் நண்பர்களிடம் கூட வெளிப்படுத்த அஞ்சியபடியே மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் வளர்கின்றனர். கேலி, நிராகரிப்பு அல்லது தவறாகப் புரிந்துகொள்ளப்படுவோம் என்ற அச்சம், சிறு வயதிலிருந்தே தங்களது உணர்வுகளை அடக்கிக்கொள்ளும் நிலைக்கு அவர்களைத் தள்ளுகிறது என்று அவர்கள் விளக்கினர். இந்த உள்மனப் போராட்டத்தை ‘டோரதி’ திரைப்படம் திரையில் சிறப்பாக வெளிப்படுத்தியுள்ளதாகவும், அதன் மூலம் பார்வையாளர்கள் அவர்களின் வாழ்க்கையைப் புரிந்துகொள்ள முடியும் என்றும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.
மூன்றாம் பாலினத்தவர்களின் காதல் மற்றும் உறவுகளை திரைப்படம் சித்திரித்துள்ள விதத்தையும் வரவேற்று அமைப்பினர் பகிர்ந்து கொண்டதாவது, “நாங்களும் மனிதர்கள்தான். மற்ற அனைவரையும் போல எங்களுக்கும் உணர்வுகள், கனவுகள், ஆசைகள் உள்ளன. எங்களுக்கும் காதல், துணை மற்றும் திருமணம் தேவை. மூன்றாம் பாலினத்தவர்களுக்கும் மற்றவர்களைப் போலவே மனித உணர்வுகளும், உறவுகளை உருவாக்கி நிறைவான வாழ்க்கையை வாழும் உரிமையும் உள்ளது என்பதை சமூகம் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். மூன்றாம் பாலினத்தவர்களை தங்களது பாலின அடையாளத்தின் அடிப்படையில் மட்டுமே மதிப்பிடப்படாமல், காதல் மற்றும் துணை வாழ்க்கையை அனுபவிக்கும் உரிமை கொண்டவர்கள் என்பதைப் பற்றிய முக்கியமான உரையாடலை இந்தத் திரைப்படம் தொடங்க உதவுகிறது” என்றனர்.
மேலும், “பல தலைமுறைகளாக மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் சினிமாவில் வெவ்வேறு விதங்களில் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஆனால் ‘டோரதி’ திரைப்படம் அந்த வழக்கமான சித்திரிப்பைத் தாண்டி, அவர்களின் உணர்வுகள், அச்சங்கள், உறவுகள் மற்றும் சமூக யதார்த்தங்களை நெருக்கமாகப் பேச முயற்சிக்கிறது. இதை நாங்கள் பாராட்டுகிறோம்” என்றும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.
திரைப்படம் குறித்து சமூகவலைதளங்களில் வரும் கருத்துகளை வைத்து முன்முடிவுக்கு வராமல், திரையரங்குகளில் முழுத் திரைப்படத்தையும் பார்த்த பிறகே பார்வையாளர்கள் முடிவுக்கு வரவேண்டும் என்றும் சகோதரன் அமைப்பினர் வேண்டுகோள் வைத்தனர்.
திரைப்படத்திற்கு இசையமைத்துள்ள இசைஞானி இளையராஜாவுக்கும் அமைப்பினர் தங்களது மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்தனர். “எங்களது வாழ்க்கையையும் உணர்வுகளையும் பேசும் ஒரு திரைப்படத்திற்கு இசைஞானி இசையமைத்திருப்பது எங்களுக்கு கிடைத்த ஆசீர்வாதம். இதை பெருமையாகவும் பாக்கியமாகவும் கருதுகிறோம். இத்தகைய உணர்வுப்பூர்வமான விஷயங்களையும் யதார்த்தங்களையும் திரையில் கொண்டு வந்த இசைஞானி இளையராஜா மற்றும் இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் ஆகியோருக்கு எங்களது மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்” என்று அவர்கள் கூறினர்.
மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் குறித்த வழக்கமான பிம்பங்களைக் கடந்து, அவர்களின் வாழ்க்கையைப் புரிந்துகொண்டு, சமூகத்தில் அவர்களுக்கான இடத்தை உணர்வுப்பூர்வமாக அணுகுவதற்கு ‘டோரதி’ திரைப்படம் பார்வையாளர்களுக்கு கதவுகளை திறக்கும் என்ற நம்பிக்கையையும் சகோதரன் அமைப்பினர் தெரிவித்தனர்.
Director Karthik Subbaraj has received appreciation from a transgender organization for the film Dorathy.
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