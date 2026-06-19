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குஜராத் பூகம்ப நிவாரணத்துக்கு நிதி திரட்டிய நடிகர் விஜய்!

முதல்வர் விஜய்யின் பிறந்த நாளையொட்டி... குஜராத் பூகம்ப நிவாரணத்துக்கு நிதி திரட்டிய நடிகர் விஜய்...

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(தினமணி கருவூலத்திலிருந்து...)

Updated On :19 ஜூன் 2026, 1:00 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

குஜராத்தில் ஏற்பட்ட பூகம்ப நிவாரண நிதிக்காக நடிகர் விஜய் சென்னை புரசைவாக்கம் பகுதியில் உண்டி ஏந்தி நிதி திரட்டினார். அப்போது அபிராமி தியேட்டர் உரிமையாளர் 'அபிராமி' ராமநாதன் உண்டியலில் நிதியை வழங்கினார்.

[2001 மார்ச் 1 ஆம் தேதி வெளியான சினிமா எக்ஸ்பிரஸ் பக்கத்திலிருந்து...]

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