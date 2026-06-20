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குஜராத் பூகம்ப நிவாரண நிதிக்காக ரூ. 5 லட்சம்! முதல்வர் கலைஞரிடம் விஜய் வழங்கினார்!

முதல்வர் விஜய்யின் பிறந்த நாளையொட்டி... குஜராத் பூகம்ப நிவாரண நிதிக்காக நடிகர் விஜய் ரூ. 5 லட்சம் வழங்கியதைப் பற்றி...

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முதல்வர் கருணாநிதியுடன் விஜய். - (தினமணி கருவூலத்திலிருந்து...)

Updated On :20 ஜூன் 2026, 10:00 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

குஜராத் பூகம்ப நிவாரண நிதிக்காக ரூ. 5 லட்சத்து 31 ஆயிரத்து 600 ரூபாயை தமிழக முதல்வர் கலைஞர் கருணாநிதியிடம் விஜய் வழங்கினார். அருகில் டைரக்டர் எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர் உள்ளார்.

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