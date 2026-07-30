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இரட்டைக் குழந்தைகளுக்குத் தந்தையான நடிகர் கவின்!

இரண்டு குழந்தைகளுக்குத் தந்தையானார் நடிகர் கவின்...

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நடிகர் கவின் அவரது மனைவி மோனிகா

Updated On :30 ஜூலை 2026, 2:52 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் கவின் இரட்டைக் குழந்தைகளுக்குத் தந்தையாகியுள்ளதாக அறிவித்துள்ளார்.

தமிழ் சினிமாவின் வளர்ந்துவரும் நடிகர்களில் ஒருவர் கவின், தனக்கென நல்ல வணிகத்தையும் வைத்திருப்பதால் இவர் நடிக்கும் திரைப்படங்களின் ஓடிடி உரிமம் சிறப்பான தொகைக்கே விற்கப்படுவதால் அடுத்தடுத்த திரைப்படங்களில் நடித்தும் வருகிறார்.

இறுதியாக, நடன இயக்குநர் சதீஷ் இயக்கத்தில் கிஸ் படத்தில் நடித்தார். ஆனால், அப்படம் எதிர்பார்த்தை வெற்றியைப் பெறவில்லை. மேலும், விக்ரணன் அசோக் இயக்கிய மாஸ்க் படம் சுமாரான வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.

தற்போது, நடிகை நயன் தாராவுடன் ஹாய் என்கிற திரைப்படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். அடுத்ததாக, நம்ம வீட்டு பிள்ளை என்கிற படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

இந்த நிலையில், நடிகர் கவின் தன் மனைவிக்கு ஆண், பெண் என இரட்டைக் குழந்தைகள் பிறந்ததாக அறிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்ட பதிவில், “எங்கள் வாழ்க்கையை இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சியால் நிறைத்த இறைவனுக்கு நன்றி. எங்களுக்கு ஒரு ஆண் குழந்தையும், ஒரு பெண் குழந்தையும் பிறந்துள்ளனர்” எனக் கூறியுள்ளார்.

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