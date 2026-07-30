24 கிராஃப்ட் கற்க கல்லூரி! முதல்வர் விஜய்க்கு கோரிக்கை வைத்த அல்போன்ஸ் புத்திரன்!

இயக்குநர் அல்போன்ஸ் புத்திரன் முதல்வர் விஜய்க்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.
இயக்குநர் அல்போன்ஸ் புத்திரன் தமிழ், மலையாள சினிமாவில் பணியாற்றி வருகிறார். இவர் இயக்கத்தில் இறுதியாக வெளியான கோல்ட் திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களையே பெற்றது. தொடர்ந்து, நடிகராக சில திரைப்படங்களில் நடிக்க ஆரம்பித்தார்.
தற்போது, நடிகர் நிவின் பாலியின் 50-வது திரைப்படமான விஜயம் திரைப்படத்தை இயக்கி வருகிறார்.
இந்த நிலையில், முதல்வர் விஜய்க்கு அல்போன்ஸ் புத்திரன் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். அதில், “முதல்வர் விஜய்யிடம் எங்களின் ஒரு கோரிக்கை... தயவுசெய்து திரைத்துறையின் 24 கிராஃப்ட்களையும் கற்றுத்தரும் புதிய திரைக்கல்லூரியைத் தொடங்குங்கள். அனைத்து திரைக்கல்லூரிகளிலும் 4 அல்லது 5 கிராஃப்ட்ஸ்தான் சொல்லித்தரப்படுகிறது” எனக் கூறியுள்ளார். அல்போன்ஸின் இக்கோரிக்கையைப் பலரும் பாராட்டி வருகின்றனர்.
இயக்குநர் அல்போன்ஸ் புத்திரன் முதல்வர் விஜய்யின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய்யை வைத்து திரைப்படம் இயக்க அவரிடம் கதை சொன்னது குறிப்பிடத்தக்கது.
Director Alphonse Puthren has made a request to Chief Minister Vijay.
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