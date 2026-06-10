தமிழர் வாழ்வியலின் எதிர்காலம்

மனித வரலாற்றின் ஒவ்வொரு காலமும் ஒரு புதிய வாழ்வியலை உருவாக்கியுள்ளது. கற்காலம் மனிதனின் உடல் உழைப்பை மையமாகக் கொண்டிருந்தது. வேளாண் யுகம் நிலம் மற்றும் பருவநிலையை மையமாகக் கொண்டிருந்தது. தொழில் புரட்சி இயந்திரங்களின் வேகத்தை மனித வாழ்க்கைக்குள் கொண்டு வந்தது. ஆனால், 21}ஆம் நூற்றாண்டு உருவாக்கிய எண்ம (டிஜிட்டல்) புரட்சி மனிதனின் வாழ்க்கை முறையை மட்டுமல்ல, அவனுடைய நினைவகத்தையும், அடையாளத்தையும், உறவுகளையும், கலாசார அனுபவத்தையும் மாற்றி வருகிறது. இந்த மாற்றத்தின் மையத்தில் நிற்கும் ஒரு பழைமையான மொழிச் சமூகமே தமிழர் சமூகம்.
தமிழர் வாழ்வியல் என்பது வெறும் பழக்கவழக்கங்களின் தொகுப்பு அல்ல. அது இயற்கை, நிலம், உறவுகள், மொழி, கலை, ஆன்மிகம், உழைப்பு, நினைவகம் ஆகியவற்றின் கூட்டு அமைப்பு. தமிழர் சமூகத்தின் பாரம்பரியம் நூல்களில் மட்டும் இருந்ததில்லை; அது அன்றாட வாழ்வின் இயக்கமாக இருந்தது. வீட்டின் வாசலில் வரையப்பட்ட கோலம் முதல் கோயில் திருவிழா வரை, அம்மாவின் சமையலறை முதல் பாட்டியின் கதைகள் வரை அனைத்தும் ஒரு சமூக நினைவகத்தின் பகுதிகளாக இருந்தன.
ஆனால், தொழில்நுட்ப உலகம் இந்த வாழ்வியலின் அடிப்படை அமைப்புகளையே மாற்றத் தொடங்கியது. முன்பு மனிதர்கள் நேரடியாகச் சந்தித்து உரையாடினர்; இன்று திரைகளின் வழியாகப் பேசுகிறார்கள். முன்பு நினைவுகள் மனதில் சேமிக்கப்பட்டன; இன்று அவை "கிளவுட்' சேமிப்பகங்களில் இருக்கின்றன. இந்த மாற்றம் வெறும் தொழில்நுட்ப மாற்றமல்ல; அது மனித அனுபவத்தின் இயல்பை மாற்றுகிறது.
தமிழர் சமூகத்தில் திருவிழா என்பது தனிநபரின் நிகழ்வு அல்ல; அது ஒரு சமூகத்தின் உயிரோட்டம். ஆனால், எண்ம (டிஜிட்டல்) உலகம் இந்தக் கூட்டு அனுபவங்களை மெல்ல தனி நபர் அனுபவங்களாக மாற்றுகிறது. ஒரே வீட்டில் வாழும் மனிதர்கள்கூட தனித்தனி திரைகளின் உலகில் வாழ்கிறார்கள்.
மொழியும் இந்த மாற்றத்தின் தாக்கத்தை எதிர்கொள்கிறது. தமிழ் மொழி இன்று சமூக ஊடகங்களின் உலகில் புதிய வடிவங்களை அடைகிறது. தமிழ்}ஆங்கில கலப்பு மொழி பெருகுகிறது. குறுகிய சொற்கள், "மீம்' கலாசாரம், எண்ம நகைச்சுவைகள் மொழியின் பயன்பாட்டை மாற்றுகின்றன. இதனால், மொழியின் தூய்மை அழிகிறது என்று சிலர் கூறுகின்றனர். ஆனால், இன்னொரு பக்கம் பார்க்கும்போது இது மொழியின் உயிர்வாழும் திறனாகவும் இருக்கலாம்.
பழமொழிகள், நாட்டுப்புறக் கதைகள், பாடல்கள், தெருக்கூத்து, வில்லுப்பாட்டு ஆகியவை மனித குரலின் வழியாக தலைமுறைகளுக்குப் பரவின. இன்று அந்த வாய்மொழி உலகம் எண்ம வடிவங்களுக்கு மாறுகிறது. பாட்காஸ்ட்கள், யூடியூப் சேனல்கள், ரீல்ஸ், குறும்படங்கள் ஆகியவை புதிய கதை சொல்லும் கருவிகளாக மாறியுள்ளன.
இதை முழுமையாக எதிர்மறையாக மட்டும் பார்க்க முடியாது. காரணம், மறைந்து போகும் நிலையில் இருந்த பல கலைகளுக்கு இந்த எண்ம வடிவங்களே புதிய உயிர் கொடுத்துள்ளன. எண்ம உலகம் பாரம்பரியத்தை அழிப்பதில்லை; அதை மறுவடிவமைக்கிறது.
இன்றைய தலைமுறை இந்த மாற்றத்தின் மையத்தில் உள்ளது. இளைஞர்கள் பாரம்பரியத்தை மறந்துவிட்டார்கள் என்று பலர் கூறுகின்றனர். ஆனால், உண்மையில் அவர்கள் பாரம்பரியத்தை வேறொரு வடிவில் அனுபவிக்கிறார்கள். உலகமயமாக்கல் மனிதர்களை ஒரே மாதிரியான நுகர்வு கலாசாரத்துக்குள் தள்ளியபோது, பல இளைஞர்கள் தங்களுடைய வேர்களை மீண்டும் தேடத் தொடங்கினர். உலகம் முழுவதும் ஒரே மாதிரியான இசை, உடை, உணவு, திரைப்படங்கள் பரவியபோது, நாம் யார்?என்ற கேள்வி மீண்டும் முக்கியமானது. தமிழ் இளைஞர்களிடையே தமிழ் மொழி, ஜல்லிக்கட்டு, பாரம்பரிய உணவு, நாட்டுப்புற இசை, பழைய வரலாறு ஆகியவற்றின் மீதான புதிய ஈர்ப்பு இதன் விளைவாகும்.
ஆனால், இந்த ஈர்ப்பு பழைய பாரம்பரியத்தை அப்படியே மீட்டெடுப்பதில்லை. மாறாக, அது பாரம்பரியத்தை செம்மைப்படுத்துகிறது. ஒரு நாட்டுப்புறக் கதை அனிமேஷனாக மாறுகிறது. ஒரு பழமொழி "மீமாக' மாறுகிறது. ஒரு பாரம்பரியக் கலை எண்ம வடிவமைப்பாக மாறுகிறது.
ஆனால், இந்த மாற்றம் சில ஆபத்துகளையும் உருவாக்குகிறது. எண்ம உலகம் வேகத்தை விரும்புகிறது; ஆனால், ஆழத்தை விரும்புகிறது பாரம்பரியம். சமூக ஊடகங்கள் மனிதர்களின் கவனத்தை சில விநாடிகளில் பிடிக்க முயல்கின்றன. இதனால், பாரம்பரியத்தின் சிக்கலான அர்த்தங்கள் மிக எளிமைப்படுத்தப்பட்ட காட்சிகளாக மாறுகின்றன. ஒரு திருவிழாவின் ஆன்மிக மற்றும் சமூக அர்த்தங்கள் மறைந்து, அதன் வண்ணமயமான புகைப்படங்கள் மட்டும் வைரலாகின்றன. இது கலாசாரத்தை அனுபவ வாழ்வியல் நிலையிலிருந்து காட்சி நுகர்வு நிலைக்கு தள்ளுகிறது.
முன்பு கலாசாரம் வாழப்பட்டது; இன்று அது பதிவு செய்யப்படுகிறது. ஒரு திருவிழாவை அனுபவிப்பதைவிட அதை சமூக ஊடகங்களில் பகிர்வது முக்கியமாகிறது. ஒரு உணவைச் சாப்பிடுவதற்கு முன்பாக அதன் புகைப்படத்தை எடுப்பது வழக்கமாகிறது. இதனால், மனித அனுபவத்தின் இயல்பே மாறுகிறது.
அதே நேரத்தில் எண்ம உலகம் தமிழர் அடையாள அரசியலுக்கும் புதிய வடிவங்களை வழங்குகிறது. சமூக ஊடகங்கள் தமிழ் மொழி, பாரம்பரியம், வரலாறு ஆகியவற்றின் மீதான புதிய விழிப்புணர்வை உருவாக்குகின்றன. ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் இதற்கான முக்கிய எடுத்துக்காட்டு. அது வெறும் விளையாட்டு தொடர்பான போராட்டமாக இல்லை; அது தமிழர் அடையாளம் மற்றும் கலாசார உரிமைக்கான எண்மத் தலைமுறையின் அரசியல் வெளிப்பாடு.
ஒரு காலத்தில் தமிழர் அடையாளம் நிலம் மற்றும் மொழியுடன் நேரடியாக இணைந்திருந்தது. இன்று அந்த அடையாளம் எண்ம உலகின் வழியாக உலகளாவிய பரப்பை அடைகிறது. கனடாவில் வாழும் தமிழ் இளைஞர், ஜெர்மனியில் இருக்கும் தமிழ் மாணவி, இலங்கையில் வாழும் தமிழ் குடும்பம், சென்னை நகரில் வாழும் தொழில்நுட்ப நிபுணர் இவர்கள் அனைவரும் ஒரே எண்ம தமிழ் உலகில் இணைகின்றனர்.
இதனால், உலகத் தமிழர் கலாசாரம் என்ற புதிய அடையாளம் உருவாகிறது.
இந்த மாற்றம் எதிர்காலத்தில் மேலும் தீவிரமாகும். செயற்கை நுண்ணறிவு, மெய்நிகர் உலகங்கள், எண்மக் கல்வி, மொழிபெயர்ப்பு தொழில்நுட்பங்கள் ஆகியவை தமிழர் வாழ்வியலை புதிய திசைகளில் நகர்த்தும். தமிழ் மொழி கற்றல் இணையத்தின் மூலம் உலகம் முழுவதும் பரவும். பழைய தமிழ் நூல்கள் செயற்கை நுண்ணறிவு மூலம் புதிய தலைமுறையினருக்கு விளக்கப்படும். நாட்டுப்புறக் கலைகள் எண்மக் காப்பகங்களாக பாதுகாக்கப்படும்.
ஆனால், இந்த எதிர்காலம் முழுமையாக நேர்மறையானதல்ல. எண்ம உலகம் கலாசாரத்தை சந்தைப் பொருளாக மாற்றும் ஆபத்தையும் கொண்டுள்ளது.
இன்றைய தலைமுறையினர் பாரம்பரியத்தை அப்படியே பாதுகாக்கவில்லை. ஆனால், அவர்கள் அதை மறுபடியும் உருவாக்குகிறார்கள். இது மிகவும் முக்கியமான மாற்றம். அவர்கள் பாரம்பரியத்தை அருங்காட்சியகத்தில் வைக்க விரும்பவில்லை; அதை வாழும் கலாசாரமாக மாற்ற விரும்புகிறார்கள்.
அதனால்தான், பழைய பாடல்கள் புதிய இசையுடன் கலக்கப்படுகின்றன. பழைய கதைகள் புதிய திரைக்கதைகளாக மாறுகின்றன. பழைய அடையாளங்கள் புதிய அரசியல் மொழிகளில் பேசப்படுகின்றன. இதன்மூலம் ஒரு புதிய வரலாறு உருவாகிறது. அந்த வரலாறு முழுமையாக பழையதல்ல; முழுமையாக புதிதுமல்ல. அது மாற்றப்பட்ட தொடர்ச்சி. தமிழர் வாழ்வியலின் எதிர்காலம் இதில்தான் உள்ளது.
எதிர்காலத்தில் தமிழர் பாரம்பரியம் அதன் பழைய வடிவங்களில் முழுமையாகத் தொடராது. ஆனால், அது அழிந்து போகவும் இல்லை. அது எண்ம வடிவங்களில் புதிய உயிரைப் பெறும். கோயில்கள் மெய்நிகர் தரிசனங்களை வழங்கும். தமிழ்க் கலைகள் செயற்கை நுண்ணறிவுடன் இணையும். பாரம்பரிய இசைகள் உலக இசை வடிவங்களுடன் கலக்கும். தமிழ் மொழி எண்மக் கருவிகளின் வழியாக புதிய தலைமுறைகளை அடையும். ஆனால், இந்த மாற்றத்தின் மையத்தில் ஒரு மிகப் பெரிய கேள்வி தொடர்ந்து இருக்கும்; உள்ளடக்கத்தின் உயிரை எவ்வாறு பாதுகாப்பது?
ஒரு நாட்டுப்புறப் பாடலை எண்ம வடிவில் சேமிக்கலாம். ஆனால், அந்தப் பாடலைப் பாடிய மக்களின் வாழ்க்கை உணர்வை எவ்வாறு பாதுகாப்பது? ஒரு திருவிழாவின் விடியோவை பதிவு செய்யலாம். ஆனால், அந்த விழாவின் கூட்டு மனித அனுபவத்தை எவ்வாறு மீட்டெடுப்பது? இதுவே எதிர்கால தமிழர் கலாசாரத்தின் மையச் சிக்கல்.
இன்று தமிழர் வாழ்வியல் ஒரு புதிய எல்லையில் நிற்கிறது. ஒரு பக்கம் ஆயிரம் ஆண்டுகளின் நினைவகம்; இன்னொரு பக்கம் முடிவில்லா எண்ம எதிர்காலம். இந்த இரண்டுக்கும் இடையில் புதிய தமிழர் உலகம் உருவாகிக் கொண்டிருக்கிறது.
பாரம்பரியம் உயிருடன் தொடர வேண்டுமெனில், அது மாற வேண்டும். ஆனால், அது மாறும்போது தனது மனிதநேய மையத்தை இழக்கக் கூடாது. தொழில்நுட்பம் ஒரு கருவி மட்டுமே. அந்தக் கருவியை மனிதர்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறார்கள்? என்பதில்தான் எதிர்கால தமிழர் வரலாற்றின் வடிவம் தீர்மானிக்கப்படும்.
எனவே, பாரம்பரியத்திலிருந்து எண்ம உலகுக்கு தமிழர் வாழ்வியலின் மாற்றப் பயணம் என்பது அழிவின் பயணம் அல்ல; அது மறுவடிவமைப்பின் பயணம். சில நினைவுகள் மறையும்; சில வடிவங்கள் மாறும். சில மதிப்புகள் சவாலுக்கு உள்ளாகும்; ஆனால், அதே நேரத்தில் புதிய உயிர்ப்புகளும் உருவாகும்.
இந்த மாற்றத்தைப் புரிந்துகொள்ளாமல் பழைய உலகம் சிறந்தது அல்லது புதிய உலகம் சிறந்தது என்று கூறுவது போதாது. உண்மையான சவால் தொழில்நுட்பத்தின் வேகத்துக்குள் மனிதனின் ஆழத்தை எவ்வாறு காப்பாற்றுவது என்பதே. தமிழ்ச் சமூகத்தின் எதிர்காலம் அந்தக் கேள்விக்கான பதிலில் இருக்கிறது.
கட்டுரையாளர்:
எழுத்தாளர், ஸ்விட்சர்லாந்து.
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