உலகமயமாதலை எதிர்கொள்ளும் தமிழ்ச் சமூகம்!

அறிவியல் வளர்ச்சி, தகவல் தொழில்நுட்பப் புரட்சி, உலகளாவிய வர்த்தக உறவுகள் மற்றும் மக்கள் இடம்பெயர்வு ஆகியவை உலகத்தை ஒரே சமூகமாக இணைத்து வருகின்றன. உலகமயமாதல் என்பது வெறும் பொருளாதார மாற்றமல்ல; அது சமூக, பண்பாட்டு, அரசியல் மற்றும் மனித உறவுகளின் அமைப்பையே மாற்றும் சக்தியாகவும் விளங்குகிறது.
இந்த மாற்றத்தின் மத்தியில் பல மொழிகளும் பண்பாடுகளும் தங்களது அடையாளத்தைப் பாதுகாத்துக் கொண்டு புதிய சூழல்களுக்கு ஏற்ப மாற வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. தமிழ்ச் சமூகமும் இந்த மாற்றங்களை எதிர்கொண்டு வருகிறது. அதேநேரத்தில், தமிழ்ச் சமூகத்தின் அடையாளத்தை மறுபரிசீலனை செய்யும் நிலையை உருவாக்கியுள்ளன.
தமிழர்கள் இன்று உலகம் முழுவதும் பரந்து வாழும் உலகளாவிய சமூகமாக மாறியுள்ளனர். முன்பு ஒரு நாட்டின் வாழ்க்கை முறை, கலாசாரம் மற்றும் பொருளாதார அமைப்பு பெரும்பாலும் அந்த நாட்டின் எல்லைக்குள் மட்டுமே நிலைத்திருந்தது. ஆனால், இன்று தகவல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி, இணையம், விமானப் போக்குவரத்து, உலகளாவிய வர்த்தகம் போன்ற காரணங்களால் நாடுகளுக்கு இடையிலான எல்லைகள் மங்கிவிட்டன.
ஒரு நாட்டில் உருவாகும் தொழில்நுட்பம் சில நிமிஷங்களில் உலகம் முழுவதும் பரவுகிறது. ஒரு நாட்டின் பொருளாதார மாற்றம் மற்ற நாடுகளையும் பாதிக்கிறது. அதேபோல், ஒரு நாட்டின் பண்பாட்டு வெளிப்பாடுகள் மற்ற சமூகங்களிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.
உலகமயமாதல் பல்வேறு பண்பாடுகளை ஒன்றோடொன்று இணைக்கிறது; மறுபுறம் அந்த பண்பாடுகளின் தனித்துவ அடையாளத்தை சவாலுக்கு உட்படுத்துகிறது. இதனால், பல சமூகங்கள் தங்களுடைய பாரம்பரியத்தைப் பாதுகாத்தபடியே புதிய உலகச் சூழலுக்கு ஏற்ப மாற வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளன.
தமிழ்ச் சமூகத்தின் வரலாறு மிகப் பழைமையானது. சங்க கால இலக்கியங்கள் தமிழர்களின் சமூக அமைப்பு, பண்பாட்டு வாழ்வு, அரசியல் மற்றும் பொருளாதார நிலை குறித்த பல தகவல்களை வழங்குகின்றன. மொழி, இலக்கியம், கலை, மதம், சமூக மரபுகள் ஆகியவற்றின் ஒருங்கிணைப்பாக தமிழர் பண்பாடு உருவாகியுள்ளது.
தமிழர்கள் கடல்சார் வணிகத்தில் ஈடுபட்ட சமூகமாகவும் வரலாற்றில் குறிப்பிடப்படுகின்றனர். பண்டைய காலங்களில் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளுடன் தமிழர்களுக்கு வணிக மற்றும் பண்பாட்டுத் தொடர்புகள் இருந்தன. ஆனால், தற்போது காணப்படுவது போன்ற உலகளாவிய பரவல் அப்போது இருந்ததாகக் கூற முடியாது.
கடந்த இரண்டு நூற்றாண்டுகளில்தான் தமிழர்களின் புலம்பெயர்வு அதிகரித்தது. குறிப்பாக, காலனித்துவ ஆட்சிக் காலத்தில் தொழிலாளர்களாக பலர் மலேசியா, சிங்கப்பூர், இலங்கை, மோரீஷஸ் போன்ற நாடுகளுக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர்.
பின்னர், கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு காரணங்களால் ஐரோப்பா, அமெரிக்கா, கனடா போன்ற மேற்கு நாடுகளுக்கு தமிழர்கள் குடியேறத் தொடங்கினர். இவ்வாறு பல்வேறு காலங்களில் நடைபெற்ற புலம்பெயர்வு தமிழ்ச் சமூகத்தை உலகளாவிய சமூகமாக மாற்றியது.
புலம்பெயர்வு என்பது வெறும் இடமாற்றம் மட்டுமல்ல; அது ஒரு சமூகத்தின் வாழ்க்கை முறையையும் அடையாளத்தையும் மாற்றும் முக்கியமான செயல்முறையாகும். ஒரு புதிய நாட்டில் குடியேறும் போது அந்தச் சமூகத்தினர் அந்நாட்டு மொழி, கலாசாரம், சட்டம் மற்றும் சமூக அமைப்புகளுடன் இணைந்து வாழ வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது.
இதனால், ஓர் இரட்டை அடையாளம் உருவாகிறது. ஒருபுறம் அவர்கள் தங்களது பாரம்பரிய அடையாளத்தைப் பாதுகாக்க விரும்புகிறார்கள்; மறுபுறம் அவர்கள் வாழும் நாட்டின் சமூகத்துடன் இணைந்து வாழ வேண்டிய தேவையும் உள்ளது.
இந்த நிலையில், புலம்பெயர் தமிழர்கள் பல புதிய சமூக அமைப்புகளை உருவாக்கியுள்ளனர். தமிழ்ப் பள்ளிகள், கலாசார அமைப்புகள், இலக்கிய மன்றங்கள், கோயில்கள் மற்றும் சமூக மையங்கள் போன்றவை புலம்பெயர் வாழ்வில் தமிழர் பண்பாட்டைப் பாதுகாக்கும் முக்கியமான தலங்களாக மாறியுள்ளன.
இவற்றின்மூலம் தமிழ் மொழி கற்பித்தல், பாரம்பரிய கலைகள், திருவிழாக்கள் மற்றும் சமூக நிகழ்ச்சிகள் தொடர்ந்து நடைபெறுகின்றன. இதன்மூலம் புலம்பெயர் தமிழர்கள் தங்களுடைய பண்பாட்டு அடையாளத்தை புதிய தலைமுறைக்குப் பரப்ப முயற்சி செய்கின்றனர்.
தகவல் தொழில்நுட்பப் புரட்சியால் இணையம், சமூக ஊடகங்கள், எண்ம ஊடகங்கள் போன்றவை உலகம் முழுவதும் உள்ள மக்களை ஒரே தளத்தில் இணைக்கும் சக்தியாக மாறியுள்ளன. இணையத்தின் மூலம் தமிழ் இலக்கியம், செய்தி, கல்வி, கலாசாரம் போன்றவை உலகம் முழுவதும் பரவுகின்றன.
உலகமயமாதல், தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியால் ஏற்பட்ட கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, நகரமயமாதல் மற்றும் உலகளாவிய தொடர்புகள் ஆகியவை மனிதர்களின் சிந்தனை முறையையும், வாழ்க்கை அணுகுமுறையையும் மாற்றுகின்றன. இந்த மாற்றங்கள் தமிழ்ச் சமூகத்திலும் காணப்படுகின்றன.
பாரம்பரிய தமிழ்ச் சமூகத்தில் வலுவாக இருந்த குடும்ப அமைப்பில் பல மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. நகர வாழ்க்கை, வேலைவாய்ப்பின் தன்மை, தனிநபர் சுதந்திரம் ஆகிய காரணங்களால் சிறு குடும்ப முறை அதிகமாகியுள்ளது. இதனால், தலைமுறைகளுக்கு இடையிலான தொடர்பு குறைவதற்கான வாய்ப்பும் உருவாகியுள்ளது.
எனினும், இந்த மாற்றங்கள் அனைத்தும் எதிர்மறையானவை என்று கூற முடியாது. சிறு குடும்ப அமைப்பு பெண்களின் கல்வி, வேலைவாய்ப்பை அதிகரித்துள்ளது. பாரம்பரிய குடும்ப மதிப்புகளையும் நவீன வாழ்க்கை முறையையும் இணைக்கும் ஒரு புதிய குடும்ப கலாசாரம் உருவாகி வருகிறது.
புலம்பெயர்ந்தோர் வாழ்வில் முக்கியத்துவம் பெற்றிருந்த தமிழர் விழாக்களின் வடிவமும் மாறிவருகிறது. பாரம்பரிய முறையில் கொண்டாடப்பட்ட விழாக்கள் இன்று மேடை நிகழ்ச்சிகள், கலாசார நிகழ்வுகள் மற்றும் சமூகக் கூடுகளாக மாறியுள்ளன.
மேலும், வெளிநாடுகளில் வாழும் தமிழர் சமூகத்தில் தலைமுறை மாற்றம் மொழி பரம்பரையைப் பாதிக்கும் முக்கிய காரணமாக மாறியுள்ளது. புலம்பெயர் தமிழர்கள் வாழும் நாடுகளில் கல்வி மற்றும் சமூக வாழ்க்கை பெரும்பாலும் அந்நாட்டு மொழியிலேயே நடைபெறுகிறது. குழந்தைகள் பள்ளி மற்றும் சமூக சூழலில் அந்த மொழியையே அதிகமாகப் பயன்படுத்துகின்றனர். இதனால், தமிழ் மொழியைப் பயன்படுத்தும் வாய்ப்புகள் குறைந்து விடுகின்றன.
பல குடும்பங்களில் பெற்றோர் தமிழில் பேசினாலும், குழந்தைகள் பெரும்பாலும் அந்நாட்டு மொழியிலேயே பதிலளிக்கும் நிலை காணப்படுகிறது. இந்த நிலை நீண்ட காலத்தில் மொழிப் பரம்பரையைப் பாதிக்கும் அபாயத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இது தமிழ்ச் சமூகத்துக்கு மட்டுமல்ல, உலகம் முழுவதும் புலம்பெயர்ந்து வாழும் பல மொழி சமூகங்களும் எதிர்கொள்ளும் பொதுவான சவாலாகும்.
இதை எதிர்கொள்ள புலம்பெயர் தமிழர் சமூகங்கள் பல நாடுகளில் தமிழ்ப் பள்ளிகளை நிறுவியுள்ளன. வார இறுதி நாள்களில் நடைபெறும் இந்தப் பள்ளிகளில் குழந்தைகளுக்கு தமிழ் மொழி, இலக்கியம், பண்பாடு மற்றும் வரலாறு போன்றவை கற்பிக்கப்படுகின்றன. இருப்பினும், குழந்தைகளின் நேரக் குறைவு, கல்விச் சுமை, தொழில்நுட்பத்தின் கவர்ச்சி போன்ற காரணங்களால் தமிழ்ப் பள்ளிகளில் தொடர்ச்சியான பங்கேற்பு குறைவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. இணையவழி பாடங்கள், கைப்பேசி பயன்பாடுகள், எண்ம நூலகங்கள், இணைய வகுப்புகள் போன்றவை தமிழ் மொழி கற்றலை எளிதாக்குகின்றன.
முதல் தலைமுறை புலம்பெயர் தமிழர்கள் தங்கள் சொந்த நாட்டின் பண்பாட்டுடன் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். இரண்டாம், மூன்றாம் தலைமுறையினர் அந்நாட்டு சமூகத்தோடு அதிகமாக இணைந்திருக்கிறார்கள்.
மருத்துவம், பொறியியல், தகவல் தொழில் நுட்பம், வணிகம், ஆராய்ச்சி போன்ற பல துறைகளில் தமிழர்கள் உலக அளவில் சிறந்து விளங்குகின்றனர்.
இது தமிழ்ச் சமூகத்தின் திறமையையும் கல்வி மீது கொண்ட முக்கியத்துவத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறது.
பல நாடுகளில் தமிழர் சங்கங்கள் ஆண்டுதோறும் பொங்கல் விழா, தமிழ் புத்தாண்டு, தீபாவளி போன்ற திருவிழாக்களை பொதுமக்கள் கலந்து கொள்ளும் வகையில் நடத்துகின்றன. இவ்விழாக்கள் சமூக ஒற்றுமையை வளர்க்கும் நிகழ்வுகளாக மட்டுமல்லாமல், தமிழர் பண்பாட்டை அந்நாட்டு மக்களுக்கும் அறிமுகப்படுத்தும் வாய்ப்பாகவும் அமைகின்றன.
கோயில்கள் சமூக ஒற்றுமையை உருவாக்கும் இடங்களாகவும் செயல்படுகின்றன. பல தலைமுறைகளைச் சேர்ந்த மக்கள் ஒன்றுகூடி பண்பாட்டு அனுபவங்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் வாய்ப்பை வழங்குகின்றன.
புலம்பெயர் தமிழர்கள் தாங்கள் வாழும் நாடுகளின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் முக்கியப் பங்களிப்பை வழங்குகின்றனர். பல தொழில்முறை துறைகளில் தமிழர்கள் சிறந்து விளங்குகின்றனர்.
தங்கள் பாரம்பரிய அடையாளத்தை பாதுகாக்க முயற்சி செய்யும் நேரத்தில், அவர்கள் வாழும் நாட்டின் சமூகத்தோடு இணைந்து புதிய கலாசார அனுபவங்களை தமிழர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். இதன் விளைவாக "உலகத் தமிழர்'”என்ற புதிய அடையாளம் உருவாகியுள்ளது. இது ஒரு குறிப்பிட்ட நிலப்பரப்புக்குள் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அடையாளம் அல்ல; உலகம் முழுவதும் பரந்து வாழும் தமிழர்களின் ஒருங்கிணைந்த அடையாளமாகும்.
புலம்பெயர் சூழலில் வளர்கின்ற புதிய தலைமுறையினர், பல்வேறு மொழிகளையும் பண்பாடுகளையும் ஒரே நேரத்தில் அனுபவிக்கின்றனர். இது அவர்களின் உலகப் பார்வையை விரிவாக்கினாலும், சில நேரங்களில் தாய்மொழி மற்றும் பாரம்பரிய பண்பாட்டுடன் உள்ள தொடர்பைக் குறைக்கும் அபாயமும் உள்ளது. இதைத் தவிர்க்க குடும்பம், கல்வி அமைப்புகள் மற்றும் சமூக அமைப்புகள் இணைந்து செயல்பட வேண்டும். பாரம்பரியத்தையும் நவீனத்துவத்தையும் இணைக்கும் ஒரு சமூகமாக தமிழர்கள் வளர வேண்டும்.
பாரம்பரியத்தின் வேர்களை உறுதியாகப் பிடித்தபடியே நவீன உலகின் வாய்ப்புகளை ஏற்றுக்கொள்வதே தமிழ்ச் சமூகத்தின் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு வழிகாட்டும் பாதையாகும். உலகம் முழுவதும் பரந்து வாழும் தமிழர்கள் ஒன்றிணைந்து செயல்பட்டால், தமிழும் தமிழர் பண்பாடும் உலகளாவிய அளவில் மேலும் வலுவடையும்.
கட்டுரையாளர்:
எழுத்தாளர், ஸ்விட்சர்லாந்து.
