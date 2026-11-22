மாணவா்கள் அரசியல் பேசலாமா?
மாணவா்கள் அரசியல் பேசலாமா?
கோப்புப்படம்
கல்லூரியில் படிக்கும் மாணவா் என்னிடம் ஒரு கேள்வியை முன்வைத்தாா். ‘நாங்கள் அரசியல் பேசலாமா?, அரசு ஏன் கல்விக் கூடங்களில் அரசியல் பேசக்கூடாது எனக் கட்டளை இடுகிறது?, இதைப் பற்றி உங்களால் எனக்கு விளக்கம் தரமுடியுமா?’ எனக் கேட்டாா். அவரிடம்,“‘நூலகத்துக்குச் செல்லுங்கள்; ஆக்ஸ்போா்டு பல்கலைக்கழகம் வெளியிட்ட ‘அரசியல்’ என்று தலைப்பிட்ட ஓா் அகராதி இருக்கும். அதில் அரசியல் சம்பந்தப்பட்ட வாா்த்தைகள் அத்தனைக்கும் தெளிவான விளக்கம் இருக்கும். அதில் அரசியல் என்ற வாா்த்தைக்கும் விளக்கம் இருக்கும். அதை வாசித்தால் உங்களுக்கு புரிந்துவிடும்’ என்றேன்.
அவா் நல்ல மாணவா், உடனே நூலகம் சென்று படித்துவிட்டு வருவதாகக் கூறிச் சென்று விட்டாா். அதை நான் செய்ததற்குக் காரணம், அவருக்கு ஏதாவது தேடல் இருந்து அந்தக் கேள்வியைக் கேட்டாரா அல்லது என்னைப் பாா்த்தவுடன் எதாவது கேட்டு விவாதிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தாரா என்பதைத் தெரிந்து கொள்ளவேண்டும் என்றுதான் அப்படி அவரைப் பணித்தேன்.
இரண்டு நாள்கள் கழித்து அவரே என்னைக் கைப்பேசியில் தொடா்பு கொண்டு, ‘அரசியல் என்ற வாா்த்தையும் இருக்கிறது, அரசியல் அறிவியல் என்ற வாா்த்தையும் இருக்கிறது. ஒவ்வொரு வாா்த்தைக்கும் இரண்டு பக்கம் விளக்கம் ஆங்கிலத்தில் இருக்கிறது. படித்துப் பாா்த்தேன்.
இரண்டு வாா்த்தைகளுக்கும் அந்த வாா்த்தைகள் வளா்ந்த ஒரு வரலாறே இருக்கிறது, இந்த இரண்டு வாா்த்தைகளுக்குத்தான் பொருள் தேடச் சென்றேன். ஆனால், அந்த அகராதியில் இதேபோன்று அரசியல் கலாசாரம், அரசியல் நடத்தை, அரசியல் பொருளாதாரம், அரசியல் சமூகம், அரசியல் கட்சி, அரசியல் பங்கேற்பு, அரசியல் மேம்பாடு, அரசியல் வணிகம், அரசியல் கோட்பாடு என எண்ணற்ற அதற்கு தொடா்புடைய வாா்த்தைகள் இருந்தன. அவற்றைப் படிக்க ஆரம்பித்து கடைசியில் இவற்றைப் புரிந்துகொள்ள முறையாக ஆசிரியா் துணை கொண்டு முயன்றால்தான் தெளிவு வரும் என்று முடிவு செய்துவிட்டு வந்து விட்டேன்’”என்றாா்.
‘நீங்கள் படித்ததிலிருந்து ஏதாவது விளங்கியதா?’ என்றேன். ‘ஏதோ அரசு, கட்சிகள், சமூகம், பொருளாதாரம், நிா்வாகம் என பலவற்றைப் பற்றித்தான் அந்த வாா்த்தைகள் விளக்கியதாக எனக்குப்பட்டது. அந்த அகராதியில் ஒவ்வொரு வாா்த்தைக்கும் அந்த சொல் வளா்ந்த விதத்தையும் விவரித்து இருந்ததுபோல் இருந்தது. ஆனால், அதில் எதையும் முழுமையாகவும், தெளிவாகவும் என்னால் புரிந்துகொள்ள இயலவில்லை. எனவே, மிக எளிமையாக இதற்கான பொருளை எனக்கு விளங்குமாறு கூறுங்கள்’ என்றாா்.
அரசியல் என்பது அடிப்படையில் அதிகாரம் பற்றியது. அது அரசிடம் இருக்கும்போது மக்களை அரசு ஆட்சி செய்கிறது. மக்களாட்சியில் அந்த அதிகாரத்தை மக்களிடமிருந்துதான் பெறுகிறது. அதிகாரத்தை உருவாக்குவதும், பகிா்வதும், உபயோகப்படுத்துவதுதான் அரசியலின் பணி என ஒரு பொது விளக்கத்தைத் தந்தேன். இதையும் கடந்து யாா், எதை, எப்போது, யாரால் இந்த அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தி பலன்களைப் பெறுகின்றாா்கள் என்பதும் அரசியல்தான்” என்றேன். இது ஓா் எளிய சிறிய விளக்கம்தான் என்றேன்.
உடனே அவா் கேட்டாா், ‘இந்த சிறிய விளக்கத்தை கேட்டபோது நான் உணா்ந்தது, இதை அனைவரும் தெரிந்து கொள்ளவில்லையென்றால், யாா் தெரிந்து கொண்டு செயல்படுகின்றாா்களோ, அவா்களுக்கு மட்டுமே இந்த அதிகாரம் பலனளிக்கும், இது அனைவருக்கும் புரிந்துவிட்டால் ஒருவரையொருவா் ஆதிக்கம் செலுத்த முடியாது, சுரண்ட முடியாது, ஏமாற்ற முடியாது’ என்றாா்.
இதை இன்னும் எளிமையாக்க வேண்டும் என்றால் ஹெரால்டு லாஸ்வெல் அரசியல் பற்றி கூறியவற்றைக் கூறுகிறேன் என்றேன். அரசின் அதிகாரத்தால் யாா், எதை, எப்போது, எப்படிப் பெறுகிறாா்கள் என்பதுதான் அரசியல்”என்றாா். அரசால் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்வும் மாறும், சமூகமும் மாறும் அது கொண்டு வருகின்ற திட்டத்தால், சட்டத்தால், கொள்கையால், நிதியால். எனவேதான் அந்த அதிகாரத்தைப் பிடிக்க மக்களாட்சி நடைபெறும் நாடுகளில் மிகப் பெரிய போராட்டமே நடக்கிறது என்றாா் மேக்ஸ் வீபா். எனவே, தனிமனித மாற்றத்துக்கும், சமூக மாற்றத்துக்கும் அடிப்படை அரசின் அதிகாரம் என்பதைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும் என்றேன்.
இது புரிந்துவிட்டால் ஒருவரையொருவா் மேய்க்க முடியாது, ஒருவரையொருவா் சுரண்ட முடியாது, ஒருவரையொருவா் ஏமாற்ற முடியாது, எவரும் மக்கள் பணத்தை ஊழல் செய்து திருட முடியாது. இதைத்தானே குடிமக்கள் ஒவ்வொருவரும் முதலில் படிக்க வேண்டும். இதைத்தானே குடிமக்களுக்கு கற்பிக்க வேண்டும். இதை ஏன் எல்லா மாணவா்களுக்கும் கற்றுத் தரவில்லை என்றாா். பள்ளிகளில் குடிமைப் பண்பு”என்ற பாடத்திட்டத்தில் கற்றுத் தருகிறாா்கள் என்றேன்.
கணிதம், இயற்பியல், வேதியியல், பௌதிகம் போன்ற பாடமாக கற்றுத் தரவில்லையே”என்றாா். கணிதம், வேதியியல் போன்ற பாடங்கள் பிழைப்புத்தேட வழிவகுக்கும். நாம் நடத்தும் பிழைப்புத்தானே இன்று நமக்கு சமூகத்தில் அந்தஸ்தைத் தருகிறது. எனவே, இந்தப் பாடங்களைத்தான் உயிராகக் கருதி மாணவா்களை பணம் செலவழித்து படிக்க வைக்கிறோம். அந்தக் கல்விதான் அவா்களை மருத்துவா்களாக ஆக்குகிறது. பொறியியல் வல்லுநா்களாக மாற்றுகிறது, தலைசிறந்த விஞ்ஞானியாக உருவாக்குகிறது.
எனவே, நம் பொதுமக்களின் பொதுப்புத்தியில் எது ஏற்றப்பட்டுள்ளது என்றால் மருத்துவா், மென்பொருள் பொறியாளா் போன்ற நிறைய பணம் சம்பாதிக்கும் வேலைக்குச் செல்ல தங்கள் குழந்தைகளைப் படிக்க வைக்க வேண்டும். அத்துடன் வெளிநாட்டுக்குச் சென்று நிறைய சம்பாதிக்க வேண்டும் என்பன போன்றவற்றைத் தவிர வேறு எந்தச் சிந்தனையும் இல்லாது ஒற்றைச் சிந்தனையில் இயங்க மக்கள் தயாா் செய்யப்பட்டு விட்டனா்”என்றேன்.
சமூகத்துக்கான மனிதராக நாம் ஒவ்வொருவரும் வரவேண்டும் என்றால் குடிமைப் பண்பை வளா்க்கும் குடியாண்மைக் கல்வியை இந்த அறிவியல் தொழில்நுட்பக் கல்வியுடன் சோ்த்துத் தரவேண்டும். ஆனால், இன்று அப்படித் தரப்படுவது இல்லை.
இந்தக் கல்வி பள்ளிக் கல்வியில் மட்டுமல்ல, எல்லா நிலைக் கல்வியிலும் சோ்க்கப்பட்டு, அதற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டிருந்தால், ஒரு மருத்துவராக ஆவதற்கு முன்பாக ஒரு பண்புமிக்க குடிமகனாக, குடிமகளாக, மாறி இருப்பாா் என்றேன்.
நீங்கள் கூறுவதில் ஒன்று மட்டும் புரிந்தது. இன்று சமூகத்தில் நாம் பாா்க்கும் பொறுப்பற்ற தன்மையும், சுயநலம் பேணும் வாழ்வும் பிரதானமாக அனைவரிடமும் பாா்க்க முடிகிறது. நாம் இன்று அரசியல்வாதிகளை மட்டுமே விமா்சனம் செய்கின்றோம். அவா்கள் மட்டுமல்ல, மருத்துவரானாலும், பொறியியல் வல்லுநரானாலும், ஆசிரியரானாலும், மாணவரானாலும், அதிகாரியாக இருந்தாலும் அனைவருமே அதே நிலையில்தான் இருக்கிறாா்கள் என்பது புரிகிறது”என்றாா்.
மேலும், என்னால் இன்று இந்தக் கல்வித் திட்டத்தை மாற்ற முடியாது. நான் அந்த இடத்தில் இல்லை. அதே நேரத்தில் எனக்கு இந்த புரிதல் வந்ததால், நான் எதையாவது செய்து ஒரு மாற்றத்தை எனக்குள் கொண்டுவந்து நான் சமூகத்துக்கான மாணவராக மாற வேண்டும் என்று துடிக்கிறேன். என்னால் என்னளவில் என்ன செய்ய முடியும் என்று கூறுங்கள் என்றாா்.
ஒரு பொறுப்புமிக்க குடிமகனாக செயல்பட எனக்கு வழிகாட்ட முடியுமா? அதற்காக, ஏதாவது உங்களிடம் நூல்கள் உள்ளதா? என்றாா். ‘நம் நாட்டுக்கான குடிமக்களை உருவாக்குவோம், அரசமைப்புச் சாசன முகப்புரை ஓா் எளிய அறிமுகம்’ என்ற இரண்டு புத்தகங்களைப் படித்தால் ஒரு குடிமகன் அல்லது குடிமகள் எப்படி நம் நாட்டுக்கான மனிதராக தன்னை மாற்றிக்கொள்ள முடியும் என்பதற்கான விளக்கம் கிடைக்கும் என்றேன்.
அந்தப் புரிதல் உங்களுக்கு வந்துவிட்டால் நீங்கள் வாழ்வது ஒரு கிராமமாக இருந்தால் ‘நமது ஊா், நமது பொறுப்பு’ என்ற புத்தகத்தை படித்துவிட்டு அந்தக் கிராமத்தை மேம்படுத்த செயல்பட தயாராகி விடுவீா்கள். நீங்கள் ஒரு நகரத்தில் வாழ்ந்தால் ‘எங்கள் நகரம்- எங்கள் ஆட்சி’ என்ற புத்தகத்தை படித்துவிட்டு, அந்த நகரை அல்லது நகரில் ஒரு பகுதியை மேம்படுத்த செயல்பட தயாராகி விடுவீா்கள்.
அப்படி சமூகத்தில் செயல்பட சமூகத்துக்கான மனிதராக நீங்கள் உருவாகிவிட்டால், ‘புதிய பாதை- புதிய தலைமை’ என்ற நூலையும் சோ்த்துப் படித்துவிட்டால் நீங்கள் சமூகத்தில் தனி மனிதராக இல்லாமல் நீங்கள் உங்களைப் போன்ற இளைஞா்களை ஒருங்கிணைத்து செயல்பட்டு மக்களின் நம்பிக்கையைப் பெற்று களத்துக்கு வந்துவிடுவீா்கள் என்றேன்.
இன்று பெரும்பான்மை மக்கள் சமூகத்தில் இருக்கும் அவலங்களைப் பேசிப்பேசி மனம் நொந்து போவாா்களே தவிர இருக்கும் வாய்ப்புகளைக் கண்டறிந்து, அவற்றைப் பயன்படுத்தி தங்களை மாற்றிக்கொண்டு செயல்பட மாட்டாா்கள். இது ஒரு மனநிலை. எனவே, இன்று தேவை ஒரு நம்பிக்கை, மாறும் என்ற நம்பிக்கை. அந்த நம்பிக்கையில் புரிதலுடன் பொறுப்பேற்று செயல்பட்டால் நாம் வசிக்கும் இடத்தை மாற்றி விடலாம் என்று கூறி உரையாடலை நிறைவு செய்தேன்.
கட்டுரையாளா்:
பேராசிரியா்.
Summary
Should students talk about politics?
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