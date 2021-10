நூறு கோடி கரோனா தடுப்பூசி: அத்தனை எளிதில் படைக்கப்பட்ட சாதனையல்ல!

ஜனவரி மாதம் 16ஆம் தேதி தொடங்கி 278 நாள்களுக்குப் பின் அக்டோபர் 21ஆம் தேதி 100 கோடி கரோனா தடுப்பூசி செலுத்தி நாட்டில் சாதனை படைக்கப்பட்டுள்ளது.

இது அவ்வளவு எளிதில் படைக்கப்பட்ட சாதனையல்ல. மக்கள் தொகை அதிகம் கொண்ட, போக்குவரத்து வசதி இல்லாத எண்ணற்ற கிராமங்களைக் கொண்ட நாட்டில் அது இன்று சாத்தியமாகியிருக்கிறது என்றால் பல்வேறு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளும், சுகாதாரத் துறையினரின் தீவிர நடவடிக்கையும் மத்திய, மாநில அரசுகளின் முயற்சியும், எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக கரோனா தொற்று ஏற்படுத்திய உயிர் பயமும் காரணங்களாக அமைந்தன என்றே சொல்லலாம்.

2019ஆம் ஆண்டு கரோனா தொற்று பற்றிய செய்திகள் வெளியான போது,

அது சீனாவில் பரவும் தொற்று என்றார்கள்.



இந்தியாவுக்குள் வந்த போது, தமிழகத்துக்குள் வராது என்றார்கள். தமிழகத்துக்குளும் பரவிய போது சென்னைக்கு வராது, சென்னைக்கு வந்த பிறகு, நம்ம ஊருக்கு வராது, நம்ம ஊருக்கு வந்த போது நம்ம தெருவுக்கு வராது, நம்ம தெருவுக்கு வந்த போதும் நம்ம வீட்டுக்கு வராது என்று தான் பலரும் நினைத்துக் கொண்டிருந்தோம். ஆனால் எல்லா நினைப்புகளையும் கரோனா பொய்யாக்கிச் சென்றது.

கரோனா முதல் பேரிடர் காலத்தில் என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் தத்தளித்தபோது, கரோனாவை வெல்ல தடுப்பூசி எனும் பேராயுதம் தான் ஒரே தீர்வு என்று கரோனா தடுப்பூசி ஆராய்ச்சிகள் ஊக்குவிக்கப்பட்டு, ஒரு சில நிறுவனங்கள் அதில் வெற்றியும் பெற்றன. நாட்டில் தற்போது கோவிஷீல்டு மற்றும் கோவாக்ஸின் தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

இந்தியாவில் கரோனா தடுப்பூசி செலுத்தும் திட்டம் இந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 16ஆம் தேதி தொடங்கியது. சரியாக 278 நாள்களுக்குப் பிறகு நாட்டில் 100 கோடி கரோனா தடுப்பூசி செலுத்தி இன்று சாதனை படைக்கப்பட்டுள்ளது.

அதாவது, இந்தியாவில் முழுமையாக கரோனா தடுப்பூசி செலுத்தியவர்களாக 29.1 கோடிப் பேரும் (30 சதவீதம்), முதல் தவணை தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டவர்கள் 70.7 கோடிப் பேரும் உள்ளனர்.

278 நாள்களில் இந்தியாவில் 100 கோடி தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்றால் சராசரியாக நாள் ஒன்றுக்கு 36 லட்சம் தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஆனால், ஜனவரி மாதம் தடுப்பூசி செலுத்தத் தொடங்கிய போது இந்த அளவுக்கு தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்படவில்லை. இந்த எண்ணிக்கையில் பெரிய அளவில் மாற்றம் இருந்தது.

கரோனா பாதிப்பில் உலகளவில் அமெரிக்காவுக்கு அடுத்தபடியாக இந்தியா இரண்டாவது இடத்திலும், கரோனா பலி எண்ணிக்கையில் அமெரிக்கா, பிரேசிலுக்கு அடுத்து 3வது இடத்திலும் உள்ளது.

2021ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்திய மக்களில் கரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ள தகுதி வாய்ந்தவர்கள் 100 சதவீதம் பேருக்கும் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், அதனை அடைய இன்னும் வெகுதூரம் செல்ல வேண்டும் நிபுணர்கள் கருதுகிறார்கள்.

One billion strong!



India attains a historic milestone as it administers 1⃣billion vaccination doses in its decisive fight against COVID-19. #VaccineCentury pic.twitter.com/iWTE38Iz2k