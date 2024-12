2024 - இந்தியத் தேர்தல் களத்தில் வென்றதும் வீழ்ந்ததும்!

இந்தியா கூட்டணியின் ஆதிக்கத்தில் தமிழகம்

காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி ஒருமுறை மக்களவையில் பேசுகையில், “நீங்கள் ஒருபோதும் தமிழக மக்களை ஆள மாட்டீர்கள்” (You will never rule over the people of Tamil Nadu) என்று கூறியிருந்தார்.

அதை உண்மையாக்கும் விதத்தில் திமுக தலைமையிலான இந்தியா கூட்டணி தமிழகம் - புதுவையில் 40 தொகுதிகளிலும் வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்தது.

பல வியூகங்கள், திட்டங்கள் என அனைத்தையும் அடித்து நொறுக்கிய இந்தியா கூட்டணியை எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக மற்றும் பாஜகவின் அண்ணாமலையால் எதுவும் செய்ய முடியவில்லை.

அதிமுகவின் வாக்குச் சதவிகிதம் கணிசமாக குறைந்த நிலையில் அதிக இடங்களில் 3-வது இடம் பிடித்ததுடன், வைப்புத் தொகையையும் இழந்தது. பாஜக மூன்றாவது இடம் பிடித்தது. அனைவரும் ஆச்சரியப்படும் வகையில் சீமானின் நாம் தமிழர் கட்சி 4-வது இடத்தைப் பிடித்தது.