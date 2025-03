இப்படியும் ஒரு வழக்கு... கவிஞர் இம்ரான் பிரதாப்கரி! கவிதைதான் குற்றம் -19

இந்த வழக்கு ஐந்து நாள்களுக்கு முன் (மார்ச்3-இல்) உச்சநீதிமன்றத்தின் மாண்புமிகு நீதிபதிகள் அபய் எஸ்.ஓகா, உஜ்ஜல் புயான் ஆகியோர் கொண்ட அமர்வின் முன் மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது.

இந்தமுறை விசாரணையின்போது மனுதாரரின் மூத்த வழக்கறிஞர் கபில் சிபல், அரசுசார்பு/எதிர் தரப்பு சொலிசிட்டர் ஜெனரல் துஷார் மேத்தா இடையே சட்டம், இலக்கிய விவாதங்களைக் கொண்ட நகைச்சுவையான பரிமாற்றங்களும் நிகழ்ந்தன.

நீதிபதிகள் அபய் எஸ்.ஓகா , உஜ்ஜல் புயான் அமர்வு இந்த வழக்கைக் காவல்துறையினர் எவ்வாறு மேம்போக்காகக் கையாண்டுள்ளனர் என்பது, நம்நாட்டில் பேச்சு, கருத்து சுதந்திரத்திற்குரிய மதிப்பை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டவேண்டியதாக ஆக்கியுள்ளதெனக் கருத்துத் தெரிவித்தது.

குஜராத் அரசு சார்பில் ஆஜரான சொலிசிட்டர் ஜெனரல் துஷார் மேத்தா, உண்மையில் மனுதாரர் பிரமாணப் பத்திரத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி, இந்த கவிதை ஹபீப் ஜலிப் அல்லது ஃபைஸ் அகமது ஃபைஸ் போன்ற பிரபல உருதுக் கவிஞர்களின் படைப்பாக இருக்க வாய்ப்புள்ள தகுநிலையில் உள்ளதா என்று கேள்வி எழுப்பினார். மேலும், "இதன் நிலை ஒருபோதும் ஃபைஸ் அல்லது ஹபீப் ஜலிப் ஆக இருக்க முடியாது" என்றும் (விடியோவிலுள்ள) கவிதையை ஒரு "சதக் சாப்" (அற்பம்/ சாதாரணமான/ பாதசாரி) கவிதை என்று விமர்சித்தார்.

சிறந்த கவிஞருமான வழக்குரைஞர் கபில் சிபல் நகைச்சுவையாக "என் கவிதைகளும்கூட ’சதக் சாப்’தான்” என்று பதிலளித்தார். நீதிமன்ற விவாத வெப்பத்தைத் தணித்தன, கபில் சிபல் பற்றி துஷார் மேத்தாவின் புகழ்ச்சியும், பம்பாய் உயர்நீதி மன்றத்திலிருந்து கர்நாடகத் தலைமை நீதிபதியாகிக் கடந்த மூன்றாண்டுகளாக உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாகப் பணியாற்றி வரும் மே 24-இல் பணிநிறைவு பெற இருக்கும் நீதிபதி அபய் ஶ்ரீனிவாஸ் ஓகா அவர்களது குறுக்கீடும்.

அரசுத்தரப்பில் நின்று கபில்சிபலுக்கு எதிராக வழக்காடும் துஷார் மேத்தா, கபில் சிபலின் கவிதைகளைப் புகழ்ந்துரைத்தார். நீதிபதி ஓகாவும் நகைச்சுவையான விவாதத்தில் கலந்து கொண்டார்.

மூத்த வழக்குரைஞர் கபில்சிலை நோக்கி, “ உங்கள் கவிதைகளை சதக் சாப் என்று வகைப்படுத்த வேண்டாம். ஏனென்றால் மே மாத இறுதியில் நீங்கள் எனக்காக ஒரு கவிதை எழுத வேண்டியதிருக்கும். அதனால் தயவு செஞ்சு அப்படி சொல்லாதீங்க" என்றார்.

இந்த நகைச்சுவை கடந்து, சீரியஸாகி, பிரதாப்கரி பகிர்ந்த கவிதை குறித்த தனது விமர்சனத்தைத் தொடர்ந்த துஷார் மேத்தா, "இது ஒரு கவிதை என்பதை நான் ஒப்புக் கொள்ளவில்லை. ஏன்? ஷேர் கபி அச்சா யா புரா நஹி ஹோதா; யா ஹோத்தா ஹை யா நஹி ஹோடா" என்றார்.

நீதிபதி ஓகா மகிழ்ச்சியுடன், "இப்போது நீங்கள் அவருடன் போட்டியிட விரும்புகிறீர்களா? கவிதை எழுதுவதில்?" எனவும், இம்முறை கபில் சிபல், துஷார் மேத்தாவைத் தூக்கிப் புகழ்ந்தார். ”மேத்தா முயற்சி செய்யவேண்டியதில்லை; கவிதை அறிவுச் செல்வம் அவரிடம் ஏற்கனவே நிறைந்திருக்கிறது" என்றார்.

நீதிபதி ஒகா “அரசு வழக்குரைஞர் மேத்தாவுக்குக் கவிதை எழுதுவதற்குப் போதிய நேரம் இருக்காது” என்று சிரித்தார்.

மேத்தாவும் வேடிக்கையாகப் பதிலளித்தார். "இல்லை, இல்லை எனக்கு நேரமாகிறது. கவிஞனாக ஆவதற்கு காதலில் விழ வேண்டும் என்று மக்கள் கூறுகிறார்கள். நான் ஒருபோதும் அவ்வாறு விழவில்லையே” என்று கைவிரித்தார்.

நகைச்சுவைக் குளிர்ச்சியினூடே இந்த வழக்கை விசாரிக்கும் நீதிபதி ஓகா ஆணியடித்தாற்போலக் குறிப்பிட்டுள்ளது கவனிக்க வேண்டியதாகிறது. இது இந்த வழக்கின் இறுதித் தீர்ப்பல்ல; தீர்ப்பின் திசையைக் காட்டும் கைகாட்டி.

"இந்த வழக்கின் பின்னணியில் உள்ள காரணம் குறித்து நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்ப வேண்டியுள்ளது. எஃப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்வதற்கு முன்பு காவல்துறையினர் சில உணர்திறனைக் (Sensitivity to Poetry and the Constitution) கொண்டிருக்க வேண்டும். இதுதான் பிரச்சினை. அவர்கள் குறைந்தபட்சம் அரசியலமைப்பின் பிரிவுகளையாவது படித்துப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அரசியலமைப்பு உருவாக்கப்பட்டு எழுபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இப்போதாவது குறைந்தபட்சம் பேச்சு சுதந்திரம், கருத்துக்கூற மக்களுக்குள்ள சுதந்திரம் முதலியவற்றை காவல்துறை புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

இப்போது படைப்பாற்றல் மீது யாருக்கும் மரியாதை இல்லை. நீங்கள் அக்கவிதையைத் தெளிவாகப் படித்தால், ‘நீங்கள் அநீதியை அனுபவித்தாலும், அதை அன்புடன் பொறுத்துக்கொள்ளுங்கள்’ என்று கவிதை கூறுகிறது; ‘மக்கள் இறந்தாலும் அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வோம்’ என்கிறது. இந்தக் கவிதை எந்த மதத்திற்கும் எதிரானது அல்ல. யாராவது வன்முறையில் ஈடுபட்டாலும் நாங்கள் வன்முறையில் ஈடுபட மாட்டோம் என்பதைத்தானே மறைமுகமாக இக்கவிதை சொல்கிறது. இதுதான் கவிதை சொல்லும் செய்தி. பேச்சு மற்றும் கருத்து சுதந்திரம் என்று வரும்போது, வேறொரு நிகழ்ச்சி நிரல் (Agenda) இருக்க முடியாது. அதை நாம் நிலைநிறுத்த வேண்டும். குறைந்தபட்சம் கவிதையின் பொருளையாவது புரிந்து கொள்ள முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பதே நமது கவலை. அதுதான் எங்கள் கவலை" என்றார்.

எஃப்.ஐ.ஆரை ரத்து செய்வதற்கான பிரதாப்காரியின் மனுவை நிராகரித்த குஜராத் உயர் நீதிமன்றத்தின் முடிவையும் பெஞ்ச் விமர்சித்தது.

அரசு தரப்பு வழக்கறிஞரிடம் நீதிமன்றம் கூறியதாவது, "கவிதையில் உங்கள் மனதைச் செலுத்துங்கள்; இறுதியில், படைப்பாற்றலும் முக்கியமானது என்பதை உணருங்கள்” என்றார் நீதிபதி ஓகா.



இறுதித் தீர்ப்பு வரும்வரை இந்த நீதிமன்றம் முன்பு வழங்கிய இடைக்கால நிவாரணம் தொடர்ந்து அமலில் இருக்கும்.

மாநிலங்களவை உறுப்பினர் இம்ரான் பிரதாப்கரிக்கு சமூக ஊடகங்களில் 16 லட்சத்துக்கும் அதிகமான பின்தொடர்பவர்கள் உள்ளனர். அவரது ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிடப்பட்ட சர்ச்சைக்குரிய கிளிப் ஒரே நாளில் 1.77 லட்சம் பார்வைகளைப் பெற்றது.

இம்ரானின் "ஏ கூன் கே பியாஸ் பாத் சுனோ" என்ற கவிதையைக் கொண்ட சமூக ஊடக இடுகை இணையப்பெரும் பரப்பில் இன்றும் இனிதுலா நடத்திவருகிறது; நீக்கப்படவில்லை.