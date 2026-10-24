தமிழக முதல்வரின் தனிப்பிரிவில் குவியும் பொறியியல் மாணவர்களின் புகார்கள்!
தமிழக முதல்வரின் தனிப்பிரிவில் பொறியியல் கல்லூரி மாணவர்களின் புகார்கள் அதிகரித்து வருவது பற்றி...
தமிழக முதல்வர் தனிப்பிரிவுக்கு வரும் புகார்களின் பட்டியலில், தமிழ்நாட்டில் உள்ள தனியார் பொறியியல் கல்லூரிகளில், அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்களில் கலந்தாய்வு மூலம் சேர்ந்த மாணவர்களிடமிருந்து கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதாக ஏராளமான புகார்கள் குவிந்து வருகின்றன.
தமிழக முதல்வரிடம் மக்கள் தங்கள் புகார்களை நேரடியாக அளிக்கும் வகையில், தமிழக முதல்வரின் தனிப்பிரிவு இணையதளம் தொடங்கப்பட்டு செயல்பட்டு வருகிறது.
இதையடுத்து, http://cmcell.tn.gov.in/register.php என்ற இணைய முகவரியில் மக்கள் தங்கள் புகார்களை பதிவு செய்து, புகார் சம்பந்தமாக எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை பற்றியும் இந்த இணையதளத்தின் மூலம் அறிந்துக்கொள்ளும் வசதியும் உள்ளது.
இந்த தனிப்பிரிவுக்கு வரும் புகார்களில், தற்போது மாணவர்கள் அளிக்கும் புகார்கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதாக தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள தனியார் பொறியியல் கல்லூரிகளில் கலந்தாய்வு மூலம் அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்களில் மாணவர் சேர்க்கை பெற்ற மாணவர்களிடமிருந்து நிர்ணயிக்கப்பட்டதை விட கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது.
தனியார் பொறியியல் கல்லூரிகளில் சான்றிதழ்களை திரும்ப வழங்க கால தாமதம் செய்வது, கல்லூரி விடுதிகளில் வழங்கப்படும் உணவு தரமாக இல்லை, போதிய பேராசிரியர்கள் இல்லை, தேர்வுகள் முறையாக நடத்தப்படுவதில்லை என்பது போன்ற குற்றச்சாட்டுகள் அதிகம் வந்திருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.
அதாவது, கடந்த ஜூன் மாதத்திலிருந்து மட்டும் கிட்டத்தட்ட 500 புகார்கள் முதல்வரின் தனிப்பிரிவுக்கு வந்திருப்பதாகவும், இவை அண்ணா பல்கலைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் தெரிய வந்துள்ளது.
சுமார் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தனியார் பொறியியல் கல்லூரிகளில் உள்ள அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்களுக்கான கட்டணம் ரூ.55 ஆயிரம் வரை நிர்ணயிக்கப்பட்ட நிலையில், அது இதுவரை மறு ஆய்வு செய்யப்படவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டின் கீழ், மாணவர்களிடமிருந்து தனியார் கல்லூரிகள் கூடுதல் கட்டணத்தை வசூலித்து வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.
Summary
Complaints from engineering students pile up in the Tamil Nadu Chief Minister’s special cell!
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