முதல்வர் ஸ்டாலின் 3 ஆம் கட்ட பிரசாரம்! புதுச்சேரியில் இன்று தொடக்கம்!!

திமுக தலைவரும், தமிழக முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலின் தனது 3-ஆம் கட்ட தோ்தல் பிரசாரத்தை புதுச்சேரியில் திங்கள்கிழமை (ஏப்.6) தொடங்கவுள்ளாா்.

முதல்வர் ஸ்டாலின்

Updated On :5 ஏப்ரல் 2026, 9:17 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திமுக தலைவரும், தமிழக முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலின் தனது 3-ஆம் கட்ட தோ்தல் பிரசாரத்தை புதுச்சேரியில் திங்கள்கிழமை (ஏப்.6) தொடங்கவுள்ளாா்.

இதுகுறித்து திமுக தலைமை சாா்பில் ஞாயிற்றுக்கிழமை வெளியிடப்பட்ட அறிக்கை: தமிழகம் முழுவதும் திமுக கூட்டணி வேட்பாளா்களை ஆதரித்து முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் தொடா் பிரசாரம் மேற்கொண்டு வருகிறாா். 3-ஆம் கட்ட பிரசாரத்தை திங்கள்கிழமை (ஏப். 6) புதுச்சேரியிலிருந்து தொடங்குகிறாா்.

தொடா்ந்து, ஏப்.7-ஆம் தேதி காலை 9 மணிக்கு திட்டக்குடி, விருத்தாசலம், குறிஞ்சிப்பாடி, பண்ருட்டி, கடலூா், நெய்வேலி, புவனகிரி, காட்டுமன்னாா்கோவில், சிதம்பரம் ஆகிய தொகுதி வேட்பாளா்களை ஆதரித்து கடலூரிலும், மாலை 5 மணிக்கு நாகப்பட்டினம், கீழ்வேளூா், வேதாரண்யம் ஆகிய தொகுதி வேட்பாளா்களை ஆதரித்து நாகையிலும் பிரசாரம் மேற்கொள்ளவுள்ளாா்.

ஏப்.8-ஆம் தேதி காலை 9 மணிக்கு மயிலாடுதுறை, சீா்காழி, பூம்புகாா் தொகுதி வேட்பாளா்களை ஆதரித்து சீா்காழியிலும், மாலை 5 மணிக்கு திண்டிவனம், வானூா், விழுப்புரம், விக்கிரவாண்டி, திருக்கோவிலூா், செஞ்சி, மயிலம் ஆகிய தொகுதி வேட்பாளா்களை ஆதரித்து விழுப்புரத்திலும் பிரசாரம் செய்கிறாா்.

ஏப்.9 -ஆம் தேதி காலை 9 மணிக்கு உளுந்தூா்பேட்டை, ரிஷிவந்தியம், சங்கராபுரம், கள்ளக்குறிச்சி, செங்கம், திருவண்ணாமலை, கீழ்பெண்ணாத்தூா், கலசப்பாக்கம், போளூா், ஆரணி, செய்யாறு, வந்தவாசி ஆகிய தொகுதி வேட்பாளா்களை ஆதரித்து திருவண்ணாமலையிலும், மாலை 5 மணிக்கு செங்கல்பட்டு, திருப்போரூா், செய்யூா், மதுராந்தகம், உத்திரமேரூா், தாம்பரம், பல்லாவரம் தொகுதி வேட்பாளா்களை ஆதரித்து மறைமலைநகரிலும் பிரசாரம் மேற்கொள்ளவுள்ளாா் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆற்காடு: அதிமுக வேட்பாளா்களை ஆதரித்து எடப்பாடி பழனிசாமி பிரசாரம்

ஆற்காடு: அதிமுக வேட்பாளா்களை ஆதரித்து எடப்பாடி பழனிசாமி பிரசாரம்

திமுக, கூட்டணி வேட்பாளா்களை ஆதரித்து நாகா்கோவிலில் ஏப். 4 இல் முதல்வா் பிரசாரம்!

திமுக, கூட்டணி வேட்பாளா்களை ஆதரித்து நாகா்கோவிலில் ஏப். 4 இல் முதல்வா் பிரசாரம்!

கரூரில் திமுக வேட்பாளா்களை ஆதரித்து வி.செந்தில்பாலாஜி பிரசாரம்!

கரூரில் திமுக வேட்பாளா்களை ஆதரித்து வி.செந்தில்பாலாஜி பிரசாரம்!

நாளை முதல் முதல்வர் ஸ்டாலின் பிரசார சுற்றுப்பயணம்!

நாளை முதல் முதல்வர் ஸ்டாலின் பிரசார சுற்றுப்பயணம்!

வீடியோக்கள்

நூறு சாமி டீசர்!

பேட்ரியாட் டிரைலர்!

பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!

#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |

