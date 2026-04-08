உண்மையான காங்கிரஸ் தவெகவுடன் நிற்கிறது! விஜய்

உண்மையான காங்கிரஸ் தவெகவுடன் நிற்பதாக விஜய் தெரிவித்தது பற்றி...

விஜய் - Youtube: TVK

Updated On :8 ஏப்ரல் 2026, 7:56 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழ்நாடு காங்கிரஸை ஸ்டாலின் வாங்கிவிட்டார், ஆனால் உண்மையான காங்கிரஸ் நம்முடன் நிற்கிறது என்று தவெக தலைவர் விஜய் தெரிவித்தார்.

திருநெல்வேலியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் இன்று பிரசாரம் மேற்கொண்டார்.

அப்போது அவர் பேசியதாவது:

”தற்போது திமுக கையில் முழு அதிகாரமும் இருந்திருதால் கண்டிப்பாக இந்த நிகழ்ச்சி நடந்திருக்காது. முட்டுக்கட்டைப் போட்டி வரவிடாமல் செய்திருப்பார். தற்போது அதிகாரம் இல்லாத முதல்வராக இருப்பதால் நான் வந்துள்ளேன்.

திமுக கூட்டணியும் பாஜக கூட்டணியும் வெளியேதான் தனித்தனியாக இருப்பார்கள். இவர்கள் இருவருக்கும் ஒரே நோக்கம்தான். உங்களுக்காக உழைக்க இந்த விஜய் வந்துவிடக் கூடாது என்பதுதான் அவர்களின் நோக்கம்.

விஜய் வந்தபிறகு அவர்களால் ஊழல் செய்ய முடியவில்லை. அதனால் கோபத்தில் உள்ளார்கள். மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரமுடியாத சூழலை நீங்கள் ஏற்படுத்தியுள்ளார்கள்.

கூட்டணிக் கட்சிக்காரர்களே ஒருத்தருக்கு ஒருவர் ஓட்டு போட மாட்டார்கள் போல. பாஜக தலைமை அதற்கும் மேலாக இருக்கிறது.

தமிழ்நாடு காங்கிரஸை சில கோடிகளை கொடுத்து பையில் போட்டுள்ளார்கள். உண்மையான காங்கிரஸ் நம்முடன் நிற்கிறது. சிறுபான்மையினர் மக்களிடம் திமுக சாயம் வெளுத்துவிட்டது. சிறுபான்மையினர் மக்கள் நம் பக்கம் நிற்கிறார்கள் என்று கடுப்பில் இருக்கிறார்.

கட்சி ஆரம்பித்துவிட்டு ஒவ்வொரு வீட்டுக்குள் நான் போகவில்லை. வீட்டுக்குள் போன பிறகுதான் கட்சி ஆரம்பித்துள்ளேன்” என்று தெரிவித்தார்.

Summary

The true Congress stands with the TVK! — Vijay

வெறிச்சோடிக் கிடக்கும் சத்தியமூர்த்தி பவன்! காங்கிரஸ் பட்டியல் எப்போது?

திமுகவின் தவறுகளுக்கு முட்டுக் கொடுக்கும் கூட்டணிக் கட்சிகள்! | EPS குற்றச்சாட்டு | ADMK
சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட விமானம்! ஈரானிடமிருந்து அமெரிக்க வீரர் மீட்கப்பட்டது எப்படி? | US | Iran
நான் திரையிலிருந்து வரவில்லை; சிறையிலிருந்து வந்தவன்!: Seeman | NTK | TN Election
