சிஎஸ்கே ஜெர்சி அணிந்த சிறுவனை தோளில் தூக்கிய விஜய்!

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் ஜெர்சி அணிந்திருந்த சிறுவனை தூக்கி தனது தோளில் தவெக தலைவர் விஜய் அமர வைத்தார்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலையொட்டி, தீவிரப் பிரசாரம் மேற்கொண்டு வரும் விஜய், திருநெல்வேலியில் இன்று பகல் 1 மணியளவில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டு பேசினார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, திருநெல்வேலியில் இருந்து தாழையூத்து, தச்சநல்லூர், வண்ணார்பேட்டை, மார்க்கெட் மற்றும் கே.டி.சி. நகர் வழியாக தூத்துக்குடி சென்றுகொண்டிருக்கிறார்.
திருநெல்வேலியில் இருந்து தூத்துக்குடிக்கு சுமார் 4 மணிநேரமாக சென்றுகொண்டிருக்கும் விஜய்யின் பிரசார வாகனத்துடன் தொண்டர்களும் இரு சக்கர வாகனங்களில் பின்தொடர்ந்து கொண்டுள்ளனர்.
சாலைகளின் முக்கிய சந்திப்புகளில் மக்கள் அதிகளவில் கூடியிருக்கும் பகுதிகளில் வாகனத்தின் மேலே வந்து அவர்களுக்கு கையசைத்தபடி விஜய் பயணித்து வருகிறார்.
தூத்துக்குடி நகர உட்கோட்டம், மைல் பகுதியில் இருந்து விவிடி சிக்னல் வரை விஜய் சாலைவலமாகச் சென்றார்.
இதனிடையே, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் ஜெர்சி அணிந்திருந்த சிறுவனை தூக்கு தோளில் விஜய் அமர வைத்தார். அந்த காணொலி இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றது.
TVK Vijay lifts a boy wearing a CSK jersey onto his shoulders!
