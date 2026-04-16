Dinamani
எதிர்ப்புத் தீ பரவட்டும்.. பாஜகவின் ஆணவம் வீழட்டும்! - ஸ்டாலின்ஈரான் தாக்குதலில் ரூ. 2,300 கோடி டிரோனை இழந்த அமெரிக்கா! மூன்று திருத்த மசோதாக்களுக்கு எதிர்ப்பு! மக்களவையில் கனிமொழி நோட்டீஸ்! தாய்மார்கள், சகோதரிகளுக்கு கொடுக்கும் மரியாதையே நாட்டுக்கானது! பிரதமர் மோடி இன்றுமுதல் நாடாளுமன்ற சிறப்பு அமா்வு- மகளிா் இடஒதுக்கீடு-தொகுதி மறுசீரமைப்பு மசோதாக்கள் அறிமுகம்ஐ.நா.சபை அதிகாரத்தை நிலைநாட்டுவதில் இணைந்து செயல்பட ரஷியாவுக்கு சீனா அழைப்பு வங்கிக் கடன் மோசடி: ரிலையன்ஸ் குழும முன்னாள் இயக்குநா்கள் கைது உதயநிதி ஸ்டாலின் சொத்து விவரம் குறித்த வழக்கு: வருமான வரித்துறை பதிலளிக்க உத்தரவு ரஷியா, ஈரான் கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதற்கான அனுமதி நீட்டிக்கப்படாது: அமெரிக்கா ரூ.8 ஆயிரம் இலவச கூப்பன் விநியோகம்: திமுகவினா் மீது போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு
/
தமிழ்நாடு

விதிமீறல்! விஜய் மீது வழக்குப் பதிவு!

விஜய் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது பற்றி...

News image

விஜய் மீது வழக்குப் பதிவு - Photo: TVK

Updated On :16 ஏப்ரல் 2026, 4:13 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சென்னை தியாகராய நகரில் அனுமதியின்றி தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் சாலைவலம் சென்றதாக மாம்பலம் காவல்துறை வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளது.

சென்னையில் தி.நகர் வேட்பாளர் என். ஆனந்த், ஆயிரம் விளக்கு வேட்பாளா் ஜே.சி.டி. பிரபாகர், எழும்பூர் வேட்பாளர் ராஜ்மோகன் ஆகியோருக்கு சாலைவலம் மேற்கொண்டு புதன்கிழமை விஜய் வாக்கு சேகரித்தார்.

தியாகராய நகரில் தொடங்கி பிரசாரம் முடியும் வரை, தனது பிரசார வாகனத்தின் மேலிருந்து பொதுமக்களுக்கு கையசைத்தபடி விஜய் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்.

இந்த நிலையில், தி. நகரில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிகழ்வுக்கு பதிலாக நிபந்தனையை மீறி சாலைவலத்தில் ஈடுபட்டதாக தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரி மாம்பலம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.

இதனடிப்படையில், தவெக தலைவர் விஜய், தி.நகர் வேட்பாளர் என். ஆனந்த் மற்றும் தென் சென்னை மாவட்ட செயலர் அப்புனு ஆகியோருக்கு எதிராக காவல்துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.

இதனிடையே, சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள தனியார் ஹோட்டலில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தேர்தல் அறிக்கையை விஜய் இன்று மாலை வெளியிடவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

அனுமதியின்றி பிரசாரம்: மகளிா் சுய உதவி குழுவினா் மீது வழக்கு

ரூ.8 ஆயிரம் மதிப்பிலான பரிசு கூப்பன் விநியோகம்: திமுகவினா் உள்பட 7 போ் மீது வழக்குப் பதிவு

சென்னை தி. நகரில் விஜய் சாலை வலம்!

விஜய் பிரசாரத்தில் விதிமீறல்: 12 வழக்குகள் பதிவு

வீடியோக்கள்

#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

15 மணி நேரங்கள் முன்பு
தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்த்து நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி ஏற்றும் போராட்டம்!
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

21 மணி நேரங்கள் முன்பு
ராத்து ராசன் பாடல்!
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 ஏப்ரல் 2026