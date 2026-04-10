Dinamani
விஜய் பிரசாரத்தில் விதிமீறல்: 12 வழக்குகள் பதிவு

தூத்துக்குடியில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவா் விஜய்யின் சாலைப் பேரணியின்போது, தோ்தல் விதிகளை மீறி பொது இடத்தில் கட்சிக் கொடியைப் பயன்படுத்தியது உள்பட 12 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன.

பிரசாரத்தில் விஜய்

Updated On :9 ஏப்ரல் 2026, 8:41 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தூத்துக்குடியில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவா் விஜய்யின் சாலைப் பேரணியின்போது, தோ்தல் விதிகளை மீறி பொது இடத்தில் கட்சிக் கொடியைப் பயன்படுத்தியது உள்பட 12 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன.

பேரவைத் தோ்தலையொட்டி, தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவா் விஜய், தூத்துக்குடி பிரதான சாலையில் புதன்கிழமை சாலைப் பேரணியில் பங்கேற்றாா். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு காவல் துறையினா் ஏராளமான கட்டுப்பாடுகளை விதித்திருந்தனா்.

இந்த நிலையில் சாலைப் பேரணியின்போது பொது இடங்களில் கட்சிக்கொடி பயன்படுத்தியது, போக்குவரத்து விதிகளை மீறியது தொடா்பாக புகாா்கள் எழுந்தது.

அதன்பேரில் தவெக தொண்டா்கள் தடையை மீறி பொது இடங்களில் கட்சிக் கொடியை பயன்படுத்தியது, அனுமதியின்றி எண்ம பதாகை வைத்தது, விஜய் வாகனத்தை பின்தொடா்ந்து இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றது, பொதுமக்களை அச்சுறுத்தும் வகையில் இருசக்கர வாகனங்களை அசுர வேகத்தில் ஓட்டிச்சென்றது உள்ளிட்ட காரணங்களுக்காக மொத்தம் 12 வழக்குகள் பதிவு செய்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

தோ்தல் விதிமீறல்: தவெகவினா் 50 போ் மீது வழக்கு

தோ்தல் விதிமீறல்: தவெகவினா் 50 போ் மீது வழக்கு

கும்பகோணம் தமிழக வெற்றி கழக வேட்பாளா்!

தவெக வேட்பாளா்கள் நாளை அறிமுகம்

தோ்தல் விதிமீறல்: 462 வழக்குகள்; ரூ.151 கோடி பணம், பொருள்கள் பறிமுதல்

வீடியோக்கள்

புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | மனம் மாறுவாரா ராகுல் காந்தி? | News & Views | E-25 |

தினமணி செய்திச் சேவை

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
நான் எந்த ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வது எதிரிகள்தான்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 ஏப்ரல் 2026