கும்பகோணம் தமிழக வெற்றி கழக வேட்பாளா்!
வினோத்
Updated On :29 மார்ச் 2026, 7:08 pm
வினோத்
பெயா் : வினோத்
பிறந்த தேதி : 11 .01 .1994
வயது: 32
கல்வித் தகுதி : பி.இ.,
ஜாதி : படையாட்சி
பெற்றோா் : ரவி - வேளாங்கண்ணி
சொந்த ஊா் : கும்பகோணம்
தொழில்: தங்கம் வியாபாரம், முழுநேர அரசியல்
கட்சிப்பதவி : விஜய் ரசிகா் நற்பணி மன்ற தலைவா், விஜய் மக்கள் நல இயக்க மாவட்ட தலைவா்,
தஞ்சாவூா் கிழக்கு மாவட்ட செயலா்.
