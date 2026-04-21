Dinamani
தமிழ்நாட்டை வஞ்சிக்க நினைப்பவர்களுக்கு நான் டேஞ்சர்! - முதல்வர் ஸ்டாலின்

தமிழ்நாட்டை வஞ்சிக்க நினைப்பவர்களுக்கும் நான் டேஞ்சர் என முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளதைப் பற்றி...

முதல்வர் ஸ்டாலின். - (விடியோவிலிருந்து...)

Updated On :21 ஏப்ரல் 2026, 2:59 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழ்நாட்டை வஞ்சிக்க நினைப்பவர்களுக்கும், தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியைத் தடுக்க நினைப்பவர்களுக்கும் நான் டேஞ்சர்தான் என முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கு இன்னும் இரண்டு நாள்களே இருக்கும் நிலையில், தேர்லுக்கான இறுதிக்கட்ட பிரசாரம் மிகத் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள், கூட்டணிக் கட்சியினர், மத்திய அமைச்சர், முன்னாள் முதல்வர்கள், மூத்த தலைவர்கள் பலரும் மிகத் தீவிரமாக பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணியினர் மீண்டும் ஆட்சியைத் தக்கவைக்கும் முனைப்பில் முழுவீச்சில் தேர்தல் பணியாற்றி வருகின்றனர்.

தமிழகத்தில் ஏப்.23 ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கான வாக்குப் பதிவு நடைபெறவுள்ள நிலையில், இன்று மாலை பிரசாரம் நிறைவடைகிறது. இந்த நிலையில், முதல்வர் ஸ்டாலின் தன்னுடைய எக்ஸ் பக்கத்தில் விடியோ பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

அந்தப் பதிவில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசுகையில், “வணக்கம்! எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? தேர்தல் பிரசாரம் எல்லாம் பரபரப்பாக போய்க்கொண்டிருக்கிறது. தமிழ்நாடு முழுவதும் மக்களைச் சந்தித்தாலும், இந்த விடியோ மூலமாக உங்களிடம் மனது விட்டு பேசவேண்டும் என்று நினைக்கின்றேன்.

இன்னும் கொஞ்ச நாளில் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு. இப்போது ஒரு சில விஷயங்கள் நினைவுக்கு வருகின்றன. 2021 ஆம் ஆண்டு பேரவைத் தேர்தலின் போது, ஸ்டாலின் இஸ் மோர் டேஞ்சரஸ் தன் கருணாநிதி (Stalin is more dangerous than Karunanidhi) என்று சொன்னார்கள். கலைஞரோடு என்னை எப்போதுமே ஒப்பிட முடியாது. அவரை நான் அப்பா என்று கூப்பிட்டதைவிட தலைவர் என்று கூப்பிட்டதுதான் அதிகம்.

அப்படிப்பட்ட தலைவரைவிட நான் மிகவும் ஆபத்தானவர் என்று அவர்கள் கூறும்போது, எனக்கு ஒன்றேயொன்றுதான் தோன்றியது. தமிழ்நாட்டை வஞ்சிக்கவும், தமிழ்நாட்டில் வளர்ச்சியைத் தடுக்கவும் நினைப்பவர்களுக்கு நான் என்றுமே டேஞ்சர்தான். அந்த விஷயத்தில் கலைஞரைவிட ஒருபடி மேலே இருக்கின்றேன் என்றால், எனக்குப் பெருமைதானே. இது எல்லாமே தமிழர்களின் ரத்தத்திலேயே இருக்கிறது” என்றார்.

Summary

Chief Minister Stalin has stated that he poses a danger to those who seek to betray Tamil Nadu, as well as to those who attempt to hinder its growth.

முற்றிய நெற்கதிரைக் கவனமாக அறுவடை செய்வதுதான் தேர்தல் களப்பணி: முதல்வர் ஸ்டாலின்

முற்றிய நெற்கதிரைக் கவனமாக அறுவடை செய்வதுதான் தேர்தல் களப்பணி: முதல்வர் ஸ்டாலின்

மரணமே வந்தாலும்... என் திட்டங்கள் இருக்கும் வரை ஸ்டாலின்தான் தமிழ்நாட்டை ஆள்வான்! - முதல்வர் ஸ்டாலின்

மரணமே வந்தாலும்... என் திட்டங்கள் இருக்கும் வரை ஸ்டாலின்தான் தமிழ்நாட்டை ஆள்வான்! - முதல்வர் ஸ்டாலின்

ஸ்டாலின் தொகுதியில் விஜய் பிரசாரம்!

ஸ்டாலின் தொகுதியில் விஜய் பிரசாரம்!

முதல்வர் ஸ்டாலின் தேர்தல் சுற்றுப்பயண அட்டவணை!

முதல்வர் ஸ்டாலின் தேர்தல் சுற்றுப்பயண அட்டவணை!

நாதக வேட்பாளர் வித்யாராணி வீரப்பன் கைது! கண்ணீர் விட்டு கதறியதால் பரபரப்பு!
நாதக வேட்பாளர் வித்யாராணி வீரப்பன் கைது! கண்ணீர் விட்டு கதறியதால் பரபரப்பு!

டிரம்ப் மோடியை கட்டுப்படுத்துவதுபோல் பாஜக அதிமுகவை கட்டுப்படுத்துகிறது! - Rahul Gandhi
டிரம்ப் மோடியை கட்டுப்படுத்துவதுபோல் பாஜக அதிமுகவை கட்டுப்படுத்துகிறது! - Rahul Gandhi

கருத்துக்கணிப்பு சொல்வதெல்லாம் உண்மையா ? | TN Election 2026 | TN Election Survey 2026
கருத்துக்கணிப்பு சொல்வதெல்லாம் உண்மையா ? | TN Election 2026 | TN Election Survey 2026

#ipl2026 | தோல்வியைச் சந்திக்காத பஞ்சாப்: எழுச்சி பெறாத லக்னௌ! | Punjab Kings | Priyansh Arya |
#ipl2026 | தோல்வியைச் சந்திக்காத பஞ்சாப்: எழுச்சி பெறாத லக்னௌ! | Punjab Kings | Priyansh Arya |

