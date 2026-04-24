முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினுடன் திமுக வேட்பாளர்கள் சந்திப்பு

முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினை 4 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த திமுக வேட்பாளர்கள் சந்தித்தனர்.

முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்.

Updated On :24 ஏப்ரல் 2026, 10:23 am

சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவடைந்த நிலையில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினை 4 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த திமுக வேட்பாளர்கள் சந்தித்தனர்.

முதல்வரும் திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலினை இன்று (24.04.2026), சென்னை, அண்ணா அறிவாலயத்தில் சென்னை வடக்கு, சென்னை வடகிழக்கு, சென்னை கிழக்கு, சென்னை மேற்கு, சென்னை தென்மேற்கு, சென்னை தெற்கு, காஞ்சிபுரம் வடக்கு, காஞ்சிபுரம் தெற்கு, திருவள்ளூர் கிழக்கு, திருவள்ளூர் மத்திய, திருவள்ளூர் மேற்கு ஆகிய மாவட்டங்களில் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர்கள் மற்றும் அரியலூர் மாவட்டம் குன்னம் தொகுதி வேட்பாளர் எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர் ஆகியோர் நேரில் சந்தித்தனர்.

அதுபோது கட்சியின் அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி, செய்தித் தொடர்பு தலைவர் டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன் ஆகியோர் உடனிருந்தார். தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் திமுக கூட்டணி, அதிமுக கூட்டணி, சீமானின் நாம் தமிழா் கட்சி, விஜய்யின் தவெக ஆகிய நான்கு முனைப் போட்டி நிலவியது. 4,023 வேட்பாளா்கள் களத்தில் இருந்தனா். மொத்தமுள்ள 234 தொகுதிகளுக்கும் ஒரே கட்டமாக வியாழக்கிழமை வாக்குப் பதிவு நடைபெற்றது. தோ்தலில் 84.51 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகின.

கடந்த 74 ஆண்டு கால தமிழக தோ்தல் வரலாற்றில், இதுவரை இல்லாத சாதனையாக இந்த வாக்குப் பதிவு அமைந்தது. தமிழகத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிக்கு (எஸ்ஐஆா்) பிறகு நடைபெற்ற முதல் தோ்தல் இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Chief Minister M K Stalin on Friday met the DMK candidates a day after Tamil Nadu voted enthusiastically recording 85.15 per cent voting.

