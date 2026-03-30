Dinamani
வளைகுடாவில் இந்திய மக்களைக் காத்தது பாஜக: பிரதமர் மோடிகாட்டுமன்னார்கோவில் தொகுதியில் திருமாவளவன் போட்டி!வருமான வரி செலுத்தாத குடும்பங்களுக்கு இல்லத்தரசிகள் திட்டத்தில் ரூ. 8,000 கூப்பன் வழங்கப்படும் - திமுக தேர்தல் அறிக்கைமுதலமைச்சர் காப்பீடு திட்டம் ரூ. 10 லட்சமாக அதிகரிக்கப்படும்: மு.க. ஸ்டாலின் வாக்குறுதிபேரிடர் கால இழப்பீடு ஹெக்டருக்கு ரூ. 25 ஆயிரமாக உயர்த்தப்படும் : திமுக வாக்குறுதிமுதல்வரின் காலை உணவுத் திட்டம் 8 ஆம் வகுப்பு வரை விரிவுபடுத்தப்படும் : மு.க. ஸ்டாலின் வாக்குறுதி
/
தமிழ்நாடு

234 தொகுதிகளுக்கான தவெக வேட்பாளர்கள்! - முழுவிவரம்

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சாா்பில் போட்டியிடும் 234 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளா்களை அக்கட்சித் தலைவா் விஜய் ஞாயிற்றுக்கிழமை அறிவித்தாா்.

News image

234 தொகுதிகளுக்கான தவெக வேட்பாளர்களுடன் கட்சியின் தலைவர் விஜய்.

Updated On :29 மார்ச் 2026, 8:39 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சாா்பில் போட்டியிடும் 234 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளா்களை அக்கட்சித் தலைவா் விஜய் ஞாயிற்றுக்கிழமை அறிவித்தாா்.

தொகுதிகள்-வேட்பாளா்கள் விவரம்: கும்மிடிப்பூண்டி- எஸ்.விஜயகுமாா், பொன்னேரி (தனி) - எம்.எஸ்.ரவி, திருத்தணி - எம்.சத்தியகுமாா், திருவள்ளூா் - டி.அருண்குமாா், பூந்தமல்லி (தனி) - ஆா்.பிரகாசம், ஆவடி ஆா்.ரமேஷ்குமாா், மதுரவாயல் - பி.ரேவந்த் சரண், அம்பத்தூா் - ஜி.பாலமுருகன், மாதவரம் - எம்.எல்.விஜய்பிரபு, திருவொற்றியூா் - என்.செந்தில்குமாா், ஆா்.கே.நகா் - என்.மரிய வில்சன், பெரம்பூா் - சி.ஜோசப் விஜய் (தவெக தலைவா்), கொளத்தூா் - வி.எஸ்.பாபு, வில்லிவாக்கம் - ஆதவ் அா்ஜூனா, திரு.வி.க.நகா் (தனி)- எம்.ஆா்.பல்லவி, எழும்பூா் (தனி) - ஏ.ராஜ்மோகன், ராயபுரம் - கே.வி.விஜய்தாமு, துறைமுகம் - சினோரா பி.எஸ்.அசோக், சேப்பாக்கம் - டி.செல்வம்,ஆயிரம் விளக்கு - ஜேசிடி பிரபாகா்,

அண்ணாநகா் - வி.கே.ராம்குமாா், விருகம்பாக்கம் - ஆா்.சபரிநாதன், சைதாப்பேட்டை - எம்.அருள் பிரகாசம், தியாகராய நகா் - என்.ஆனந்த், மயிலாப்பூா் - பி.வெங்கடரமணன், வேளச்சேரி - ஆா்.குமாா், சோழிங்கநல்லூா் - பி.சரவணமூா்த்தி, ஆலந்தூா் - எம்.ஹரிஷ், திருப்பெரும்புதூா் (தனி) - கே.தென்னரசு, பல்லாவரம் - ஜெ.காமாட்சி, தாம்பரம் - டி.சரத்குமாா், செங்கல்பட்டு - எஸ்.தியாகராஜன், திருப்போரூா் - பி.விஜயராஜ், செய்யூா் (தனி) - கே.மோகன்ராஜா, மதுராந்தகம் (தனி) - இ.எழில் கேத்ரின், உத்தரமேரூா் - ஜெ.முனிரத்தினம், காஞ்சிபுரம் - ஆா்.வி.ரஞ்சித்குமாா்,

அரக்கோணம் (தனி) - வி.காந்திராஜ், சோளிங்கா் - ஜி.கபில், காட்பாடி - எம்.சுதாகா், ராணிப்பேட்டை - ஐ.தாஹிரா, ஆற்காடு - ஜி.விஜய்மோகன், வேலூா் - எம்.எம்.வினோத்கண்ணன், அணைக்கட்டு - ஆா்.வேல்முருகன், கே.வி.குப்பம் (தனி) - இ.தென்றல்குமாா், குடியாத்தம் (தனி) - கே.சிந்து, வாணியம்பாடி - எஸ்.சையத்புா்ஹானுத்தீன், ஆம்பூா் - பி.இம்தியாஸ், ஜோலாா்பேட்டை - சி.முனுசாமி, திருப்பத்தூா்- என்.திருப்பதி, ஊத்தங்கரை (தனி) - பி.குமரவேல், பா்கூா் - இ.முரளிதரன், கிருஷ்ணகிரி - பி.முகுந்தன், வேப்பனஹள்ளி - எஸ்.ஆா்.சம்பங்கி, ஓசூா் - எம்.அம்ப்ரிஸ், தளி - ஜி.சுரேஷ், பாலக்கோடு - ஆா்.கோபி, பென்னாகரம் - சி.கஜேந்திரன், தருமபுரி - எம்.சிவன், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி - எஸ்.திலகவதி, அரூா் (தனி) - கே.ராகேஷ், செங்கம் (தனி) - கே.பாரதிதாசன், திருவண்ணாமலை - அருள் ஆறுமுகம், கீழ்பெண்ணத்தூா் - டி.ராஜா, கலசபாக்கம் - பி.ஏழுமலை, போளூா் - ஆா்.அபிஷேக், ஆரணி - வி.வெங்கடேஷ்குமாா்,

செய்யாறு - தூசி கே.மோகன், வந்தவாசி (தனி) - எம்.உதயகுமாா், செஞ்சி - பி.சந்திரசேகரன், மயிலம் - ஏ.விஜய் நிரஞ்சன், திண்டிவனம் (தனி) - எஸ்.சக்திவேல், வானூா் (தனி) - ஜி.பி.சுரேஷ், விழுப்புரம் - என்.மோகன்ராஜ், விக்கிரவாண்டி - ஏ.விஜய் வடிவேல், திருக்கோவிலூா் - விஜய் ஆா்.பரணிபாலாஜி, உளுந்தூா்பேட்டை - எம்.சுதாகா், ரிஷிவந்தியம் - ஜி.அசோக்குமாா், சங்கராபுரம் - ஏ.ஜெகதீசன், கள்ளக்குறிச்சி (தனி) - சி.அருள்விக்னேஷ், கங்கவல்லி (தனி) - வி.சுஜாதா, ஆத்தூா் (தனி) - ஆா்.செல்வபாரதி, ஏற்காடு (பழங்குடி) - ஜெ.லட்சுமி, ஓமலூா் - ஆா்.வி.அதியமான், மேட்டூா் - கே.செல்வம்,

எடப்பாடி - எம்.அருண்குமாா், சங்ககிரி - கே.செந்தில்குமாா், சேலம் மேற்கு - எஸ்.லட்சுமணன், சேலம் வடக்கு - கே.சிவகுமாா், சேலம் தெற்கு - ஏ.விஜய் தமிழன் பாா்த்திபன், வீரபாண்டி - எம்.எஸ்.பழனிவேல், ராசிபுரம் (தனி) - டி.லோகேஷ் தனபால், சேந்தமங்கலம் (பழங்குடி) - பி.சந்திரசேகா், நாமக்கல் - சி.எஸ்.திலீப், பரமத்திவேலூா் - ஏ.நந்தகுமாா், திருச்செங்கோடு - கே.ஜி.அருண்ராஜ், குமாரபாளையம் - சி.விஜயலட்சுமி, ஈரோடு கிழக்கு - எம்.விஜய்பாலாஜி, ஈரோடு மேற்கு - கே.கே.ஆனந்த்மோகன், மொடக்குறிச்சி - டி.சண்முகன், தாராபுரம் (தனி) - எஸ்.கெளரி சித்ரா, காங்கேயம் - பி.மணி, பெருந்துறை - வி.பி.அருணாசலம், பவானி - எம்.பி.பாலகிருஷ்ணன், அந்தியூா் - எம்.விஜய் வெங்கடேஷ்.

கோபிச்செட்டிபாளையம் - கே.ஏ.செங்கோட்டையன்,பவானி சாகா்(தனி) - வி.பி.தமிழ்ச்செல்வி, உதகமண்டலம் - ஆா்.இப்ராஹிம், கூடலூா் (தனி) - ஏ.தீபக் சாய் கிஷோா், குன்னூா் - சி.தங்கராஜூ, மேட்டுப்பாளையம் - என்.சுனில் ஆனந்த், அவினாசி (தனி) - எஸ்.கமலி,திருப்பூா் வடக்கு - வி.சத்தியபாமா, திருப்பூா் தெற்கு - எஸ்.பாலமுருகன், பல்லடம் - கே.ராம்குமாா், சூலூா் - என்.எம்.சுகுமாா், கவுண்டம்பாளையம் - ஆா்.டி.கனிமொழி, கோவை வடக்கு - வி.சம்பத்குமாா், தொண்டாமுத்தூா் - ஆா்.சதீஷ் ராஜூ, கோவை தெற்கு - வி.செந்தில்குமாா்,

சிங்காநல்லூா் - கே.எஸ்.ஸ்ரீ கிரி பிரசாத், கிணத்துக்கடவு - கே.விக்னேஷ், பொள்ளாச்சி - ஜி.ராமநாதன்,வால்பாறை (தனி) - ஏ.ஸ்ரீதரன், உடுமலைப்பேட்டை - ஜி.கே.சங்கா், மடத்துக்குளம் - ஆா்.திருமலை, பழநி - எம்.பிரவீன்குமாா், ஒட்டன்சத்திரம் - எஸ்.மோகன், ஆத்தூா் - என்.கலைசெல்வி, நிலக்கோட்டை (தனி) - ஆா்.அய்யனாா், நத்தம் - எல்.என்.ரமேஷ், திண்டுக்கல் - ஜி.நஜீா் ராஜா, வேடசந்தூா் - என்.நாகஜோதி, அரவக்குறிச்சி - பி.காா்த்திகேயன், கரூா் - வி.பி.மதியழகன், கிருஷ்ணராயபுரம் (தனி) - எஸ்.மதன், குளித்தலை - ஜி.பாலசுப்பிரமணி, மணப்பாறை - ஆா்.கதிரவன்,

திருவரங்கம் - எஸ்.ரமேஷ், திருச்சி மேற்கு - ஜி.ராமமூா்த்தி, திருச்சி கிழக்கு - சி.ஜோசப் விஜய் (தவெக தலைவா்), திருவெறும்பூா் - நவல்பட்டு எஸ்.விஜி,லால்குடி - கு.பா.கிருஷ்ணன், மணச்சநல்லூா் - வி.சரவணன், முசிறி - எம்.விக்னேஷ், துறையூா் (தனி) - எம்.ரவிசங்கா், பெரம்பலூா் (தனி) - கே.சிவக்குமாா், குன்னம் - எம்.ரேவதி, அரியலூா் - எம்.சிவக்குமாா், ஜெயங்கொண்டம்-கவிதா ஜி.ராஜேந்திரன், திட்டக்குடி (தனி) - ஏ.ராஜசேகா், விருத்தாசலம்-எஸ்.விஜய், நெய்வேலி-கே.ஆனந்த், பண்ருட்டி-எம்.மணிகண்டன், கடலூா்-பி.ராஜ்குமாா், குறிஞ்சிப்பாடி-டி.ராஜ்குமாா், புவனகிரி-டி.மகாலிங்கம், சிதம்பரம்-என்.பாரி,

காட்டுமன்னாா்கோவில் (தனி)-எஸ்.சீனுவாசன், சீா்காழி (தனி)-சி.எஸ்.கோபிநாத், மயிலாடுதுறை-எஸ்.எஸ்.ஹாரூன் ரஷித், பூம்புகாா்-ஜெ.விஜயாலயன், நாகப்பட்டினம்-எம்.சுகுமாா், கீழ்வேளூா் (தனி)-டி.ஏ.பி.செந்தில் பாண்டியன், வேதாரண்யம்-ஏ.கிங்ஸ்லி ஜெரால்டு, திருத்துறைப்பூண்டி (தனி)-எஸ்.பாண்டியன், மன்னாா்குடி-யு.வி.எம்.ராஜராஜன், திருவாரூா்-வி.வீரமணி, நன்னிலம்-எஸ்.பிரபாகரன், திருவிடைமருதூா் (தனி)-எஸ்.பிரபாகரன், கும்பகோணம்-ஆா்.வினோத், பாபநாசம்-யு.அசாருதீன், திருவையாறு-எம்.மணிகண்டன், தஞ்சாவூா்-ஆா்.விஜய் சரவணன்,

ஒரத்தநாடு-கே.அா்விந்த், பட்டுக்கோட்டை-சி.மதன், பேராவூரணி-டி.சந்திரகாண்டீபன், கந்தா்வகோட்டை (தனி)-என்.சுப்ரமணியன், விராலிமலை-பி.முருகேசன், புதுக்கோட்டை-கே.எம்.சரீப், திருமயம்-சி.சிந்தாமணி, ஆலங்குடி-துரை.கந்தசாமி, அறந்தாங்கி-ஜெ.முகமது பா்வேஸ், காரைக்குடி-டி.கே.பிரபு, திருப்பத்தூா் (சிவகங்கை)-ஸ்ரீனிவாச சேதுபதி, சிவகங்கை-குழந்தை ராணி நாச்சியாா், மானாமதுரை (தனி)-டி.இளங்கோவன், மேலூா்-ஏ.மதுரை வீரன், மதுரை கிழக்கு-எஸ்.காா்த்திகேயன், சோழவந்தான் (தனி) - எம்.வி.கருப்பையா, மதுரை வடக்கு-ஏ.கல்லானை, மதுரை தெற்கு-ஜெ.ஜோ பீட்டா், மதுரை மத்திய-வி.எம்.எஸ்.முஸ்தபா, மதுரை மேற்கு-எஸ்.ஆா்.தங்கப்பாண்டி,

திருப்பரங்குன்றம் - சிடிஆா் நிா்மல்குமாா், திருமங்கலம்-என்.சதீஷ்குமாா், உசிலம்பட்டி-எம்.விஜய்,ஆண்டிப்பட்டி-வி.பாண்டி, பெரியகுளம் (தனி)-ஜி.சபரி, போடி நாயக்கனூா்-எஸ்.பிரகாஷ், கம்பம்-பி.எல்.ஏ.ஜெகன்நாத் மிஸ்ரா, ராஜபாளையம்-கே.ஜெகதீஸ்வரி, திருவில்லிபுத்தூா் (தனி)-ஏ.காா்த்திக், சாத்தூா்-எம்.அஜித், சிவகாசி-எஸ்.கீா்த்தனா, விருதுநகா்-எஸ்.பி.செல்வம், அருப்புக்கோட்டை-கே.காா்த்திக்குமாா், திருச்சுழி-எஸ்.சமையன், பரமக்குடி (தனி)-ஜி.கோபிராஜன், திருவாடானை-வி.கே.ராஜீவ், ராமநாதபுரம் - இஏ.சாகுல் ஹமீது, முதுகுளத்தூா் - பி.மலா்விழி ஜெயபாலா,

விளாத்திகுளம் - பி.காசிராம், தூத்துக்குடி - ஏ.ஸ்ரீநாத், திருச்செந்தூா் - ஜெ.முருகன், திருவைகுண்டம் - ஜி.சரவணன், ஓட்டப்பிடாரம் (தனி)- பி.மதன்ராஜா, கோவில்பட்டி - எஸ்.பாலசுப்பிரமணியன், சரங்கன்கோவில் (தனி) - சி.ராமராஜன், வாசுதேவநல்லூா் (தனி)- ஆா்.அமுத ராணி, கடையநல்லூா் - ஆா்.கே.அப்துல் ஜலீல், தென்காசி - ஏ.ராஜபிரகாஷ், ஆலங்குளம் - வி.விபின் சக்கரவா்த்தி, திருநெல்வேலி - ஆா்.எஸ்.முருகன், அம்பாசமுத்திரம் - எஸ்.ராஜகோபால், பாளையங்கோட்டை - எஸ்.மரிய ஜாண், நான்குநேரி - ரெட்டியப்பட்டி நாராயணன், ராதாபுரம் - கே.சதீஸ் கிறிஸ்டோபா், கன்னியாகுமரி - எஸ்.ஆா்.மாதவன், நாகா்கோவில் - ஜி.பொ்வின் கிங்ஸ், குளச்சல் - பிரேம் அலெக்ஸ் லாரன்ஸ், பத்மநாபபுரம் - எஸ்.கிருஷ்ணகுமாா், விளவங்கோடு - கே.மைக்கல் குமாா், கிள்ளியூா் - எஸ்.சபின்.

தொடர்புடையது

திமுக காபந்து அரசுக்கு வெட்கமாக இல்லையா? விஜய் கடும் கண்டனம்!

திமுக காபந்து அரசுக்கு வெட்கமாக இல்லையா? விஜய் கடும் கண்டனம்!

தென் மாவட்ட தொகுதிகளுக்கான திமுக நோ்காணல்: ஓபிஎஸ், அமைச்சா்கள் உள்பட 750 போ் பங்கேற்பு

தென் மாவட்ட தொகுதிகளுக்கான திமுக நோ்காணல்: ஓபிஎஸ், அமைச்சா்கள் உள்பட 750 போ் பங்கேற்பு

புதுச்சேரியில் திமுக தலைமையில் கூட்டணி: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலினிடம் வலியுறுத்தல்

புதுச்சேரியில் திமுக தலைமையில் கூட்டணி: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலினிடம் வலியுறுத்தல்

மார்ச் 17 - 22 திமுக வேட்பாளர்கள் நேர்காணல்! தொகுதி விவரங்கள்!

மார்ச் 17 - 22 திமுக வேட்பாளர்கள் நேர்காணல்! தொகுதி விவரங்கள்!

வீடியோக்கள்

Jawahirullah interview | அதிமுக, பாஜகவுக்கு உதவ இறக்கிவிடப்பட்டவர் Vijay | Dinamani | Election 2026
வீடியோக்கள்

Jawahirullah interview | அதிமுக, பாஜகவுக்கு உதவ இறக்கிவிடப்பட்டவர் Vijay | Dinamani | Election 2026

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | சிஎஸ்கேவில் சஞ்சு சாம்சன், ராஜஸ்தானில் ஜடேஜா: இதுதாண்டா ஆட்டம்! | MS Dhoni | RR vs CSK |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | சிஎஸ்கேவில் சஞ்சு சாம்சன், ராஜஸ்தானில் ஜடேஜா: இதுதாண்டா ஆட்டம்! | MS Dhoni | RR vs CSK |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin
வீடியோக்கள்

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin

தினமணி வீடியோ செய்தி...

28 மார்ச் 2026
முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?
வீடியோக்கள்

முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

28 மார்ச் 2026