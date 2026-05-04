எண்ணப்படும் தபால் வாக்குகள்! முன்னிலை நிலவரம்!

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன.
முதல்கட்டமாக தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வரும் நிலையில், முன்னிலை விவரங்கள் வெளியாகியுள்ளன.
திருச்சி கிழக்கில் தவெக தலைவர் விஜய் பின்னடைவை சந்தித்திருக்கும் நிலையில், அவர் போட்டியிட்ட மற்றொரு தொகுதியான பெரம்பூரில் முன்னிலை பெற்றுள்ளார்.
கோவை தொண்டாமுத்தூர் தொகுதியில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி. வேலுமணி முன்னிலை பெற்றுள்ளார். இரண்டாவது இடத்தில் தவெகவும் மூன்றாம் இடத்தில் திமுகவும் உள்ளன.
கோவை தெற்கு தொகுதியில் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி முன்னிலை பெற்றுள்ளார்.
திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் கே.என். நேரு பின்னடைவில் உள்ளார்.
Summary
Postal Votes Being Counted! Current Trends!
