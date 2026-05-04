தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற செங்கோட்டையன் சாலைவலம்!

தமிழக சட்டப்பேரவைத்தேர்தலில் கோபிசெட்டிபாளையம் தொகுதியில் தவெக நிர்வாகக் குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன் வெற்றி பெற்றதைத்தொடர்ந்து சாலைவலம் மேற்கொண்டார்.
அண்மையில் அதிமுகவில் இருந்து தவெகவுக்குச் சென்ற செங்கோட்டையன் தனது தொகுதியில் முதல்முறையாக தவெக சார்பில் போட்டியிட்டார்.
இந்த நிலையில், சுமார் 13,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் செங்கோட்டையன் வெற்றி பெறுள்ளார். செங்கோட்டையன் இதுவரை 10 ஆவது வெற்றியை உறுதி செய்து, சட்டப்பேரவைக்குச் செல்ல இருக்கிறார்.
இந்த வெற்றியைக் கொண்டாடும் விதத்தில் செங்கோட்டையன் சாலைவலம் மேற்கொண்டுள்ளார்.
Following his victory in the Gobichettipalayam constituency, TVK Administrative Committee Chief Coordinator Sengottaiyan undertook a road procession.
