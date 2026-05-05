Dinamani
3 கட்சிகளில் போட்டியிட்ட ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் வெற்றி!யார் இந்த ரத்தன் பண்டிட்? விஜய்யின் பெரும் வெற்றியை முன்கணித்தவர்?117! பேரவையில் பெரும்பான்மை பெற என்ன செய்யப் போகிறார் விஜய்? தவெக உறுப்பினர்களை சென்னையில் தங்க வைக்க திட்டமா?தவெகவுக்கு காங்கிரஸ் ஆதரவளிக்குமா? கிரீஷ் சோடங்கா் பதில்தோ்தலில் மூன்றாம் இடம்: எதிா்க்கட்சி அந்தஸ்தை இழந்த அதிமுக!நாட்டில் இடதுசாரி ஆட்சியே இல்லாத மாநிலங்கள்: 50 ஆண்டுகளில் முதல்முறைகேரளம்: 21 அமைச்சா்களில் 13 போ் தோல்விஇன்று 7 மாவட்டங்களுக்கு பலத்த மழைக்கான மஞ்சள் எச்சரிக்கை!
/
தமிழ்நாடு

தவெக - காங்கிரஸ் கூட்டணியா? ராகுல் காந்தியின் பதிவு வைரல்!

காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தியின் எக்ஸ் தளப் பதிவு பற்றி...

News image

விஜய் / ராகுல் காந்தி

Updated On :5 மே 2026, 0:32 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தவெக - காங்கிரஸ் கூட்டணி அமையவுள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகி வரும் நிலையில் ராகுல் காந்தியின் எக்ஸ் பதிவு வைரலாகி வருகின்றது.

தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2026-க்கான வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவடைந்துள்ள நிலையில் 234 தொகுதிகளுக்கும் அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன.

தனித்துப் போட்டியிட்ட விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் (தவெக) போட்டியிட்ட முதல் தேர்தலிலேயே 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று தனிப் பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது.

ஆளும் திமுக அரசின் கூட்டணி 73 இடங்களைப் பிடித்து ஆட்சியை இழந்துள்ளது. முதல்வர் ஸ்டாலின் உள்பட திமுக முக்கியத் தலைவர்கள் பலரும் தோல்வியடைந்துள்ளனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து, தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்தார்.

விஜய் ஆட்சியமைக்க பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில் திமுக, அதிமுக கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகள் அவருடன் இணைய வாய்ப்பிருப்பதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இந்த நிலையில், விஜய்க்கு தொலைபேசி வாயிலாக வாழ்த்து தெரிவித்த ராகுல் காந்தி அதுபற்றி எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டிருந்தார். மேலும், திமுக பற்றி அவர் எந்தப் பதிவும் போடவில்லை.

ராகுல் காந்தியின் பதிவு

ராகுல் காந்தியின் பதிவு - dinmani online

அதுமட்டுமின்றி, காங்கிரஸ் தவெகவுடன் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாகக் கூறப்படும் நிலையில் ராகுல் காந்தி விஜய்க்கு வாழ்த்து தெரிவித்த பதிவை தனது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் நேற்றிலிருந்து பின் (pin) செய்து வைத்திருந்தது சமூக வலைதளங்களில் பேசுபொருளாகியுள்ளது.

மேலும், திமுக இன்று நடத்தும் கூட்டணி கட்சிகளுடனான ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் காங்கிரஸ் பங்கேற்பது சந்தேகமே என்றும் கூறப்படுகிறது.

Summary

TVK-Congress Alliance? What Does Rahul Gandhi's Post Suggest?!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

தவெக தலைவர் விஜய்க்கு ராகுல் காந்தி தொலைபேசியில் வாழ்த்து!

தவெக தலைவர் விஜய்க்கு ராகுல் காந்தி தொலைபேசியில் வாழ்த்து!

தேர்தலுக்குப் பிறகு பெட்ரோல், டீசல் விலை உயரும்! ராகுல் எச்சரிக்கை

தேர்தலுக்குப் பிறகு பெட்ரோல், டீசல் விலை உயரும்! ராகுல் எச்சரிக்கை

ராகுல் காந்தியின் தமிழகம் வருகை எப்போது?

ராகுல் காந்தியின் தமிழகம் வருகை எப்போது?

மருத்துவமனையில் சோனியா... ராகுல் காந்தியின் கேரள பிரசாரம் ஒத்திவைப்பு!

மருத்துவமனையில் சோனியா... ராகுல் காந்தியின் கேரள பிரசாரம் ஒத்திவைப்பு!

வீடியோக்கள்

திமுக கூட்டணி கட்சிகள் தவெகவிற்கு ஆதரவு தருமா? - வைகோ பேட்டி | TVK | Vijay | Vaiko
வீடியோக்கள்

திமுக கூட்டணி கட்சிகள் தவெகவிற்கு ஆதரவு தருமா? - வைகோ பேட்டி | TVK | Vijay | Vaiko

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

33 நிமிடங்கள் முன்பு
விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
வீடியோக்கள்

இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
வீடியோக்கள்

கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

21 மணி நேரங்கள் முன்பு