தவெக - காங்கிரஸ் கூட்டணியா? ராகுல் காந்தியின் பதிவு வைரல்!

தவெக - காங்கிரஸ் கூட்டணி அமையவுள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகி வரும் நிலையில் ராகுல் காந்தியின் எக்ஸ் பதிவு வைரலாகி வருகின்றது.
தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2026-க்கான வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவடைந்துள்ள நிலையில் 234 தொகுதிகளுக்கும் அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன.
தனித்துப் போட்டியிட்ட விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் (தவெக) போட்டியிட்ட முதல் தேர்தலிலேயே 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று தனிப் பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது.
ஆளும் திமுக அரசின் கூட்டணி 73 இடங்களைப் பிடித்து ஆட்சியை இழந்துள்ளது. முதல்வர் ஸ்டாலின் உள்பட திமுக முக்கியத் தலைவர்கள் பலரும் தோல்வியடைந்துள்ளனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்தார்.
விஜய் ஆட்சியமைக்க பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில் திமுக, அதிமுக கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகள் அவருடன் இணைய வாய்ப்பிருப்பதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இந்த நிலையில், விஜய்க்கு தொலைபேசி வாயிலாக வாழ்த்து தெரிவித்த ராகுல் காந்தி அதுபற்றி எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டிருந்தார். மேலும், திமுக பற்றி அவர் எந்தப் பதிவும் போடவில்லை.
ராகுல் காந்தியின் பதிவு - dinmani online
அதுமட்டுமின்றி, காங்கிரஸ் தவெகவுடன் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாகக் கூறப்படும் நிலையில் ராகுல் காந்தி விஜய்க்கு வாழ்த்து தெரிவித்த பதிவை தனது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் நேற்றிலிருந்து பின் (pin) செய்து வைத்திருந்தது சமூக வலைதளங்களில் பேசுபொருளாகியுள்ளது.
மேலும், திமுக இன்று நடத்தும் கூட்டணி கட்சிகளுடனான ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் காங்கிரஸ் பங்கேற்பது சந்தேகமே என்றும் கூறப்படுகிறது.
Summary
TVK-Congress Alliance? What Does Rahul Gandhi's Post Suggest?!
