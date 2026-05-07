தவெக, திமுக, அதிமுக ஒரு தொகுதியில்கூட வெற்றிபெறாத மாவட்டங்கள்

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் தவெக, திமுக, அதிமுக ஆகிய பிரதான பெரிய கட்சிகள் ஒரு தொகுதியில் கூட வெற்றிபெறாத மாவட்டங்கள் உள்ளன.

உதய சூரியன் (திமுக), இரட்டை இலை (அதிமுக) - கோப்புப் படம்...

Updated On :7 மே 2026, 4:36 am IST

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் தவெக 108, திமுக 59, அதிமுக 47 தொகுதிகளில் வெற்றிபெற்றுள்ளன. எந்தக் கட்சிக்கும் அறுதிப்பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில், விஜய் தலைமையில் கூட்டணி ஆட்சி அமைக்கும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.

இந்தத் தோ்தலில், பிரதான மூன்று கட்சிகளும் சில மாவட்டங்களில் எம்எல்ஏக்களை பெற முடியவில்லை. அந்த மாவட்டங்கள் விவரம் (அடைப்புக்குறிக்குள் மொத்த தொகுதிகள்):

தவெக: அரியலூா் (2), கன்னியாகுமரி (6), நாகை (3), தென்காசி (5), நீலகிரி (3), திருவாரூா் (4) விழுப்புரம் (7), மயிலாடுதுறை (3).

திமுக: செங்கல்பட்டு (7), தருமபுரி (5), ஈரோடு (8), காஞ்சிபுரம் (4), நாமக்கல் (6), ராணிப்பேட்டை (4), சேலம் (11), திருவள்ளூா் (10), வேலூா் (5), சிவகங்கை (4).

அதிமுக: சென்னை (14), காஞ்சிபுரம் (4), மதுரை (10), மயிலாடுதுறை (3), பெரம்பலூா் (2), ராமநாதபுரம் (4), சிவகங்கை (4) தஞ்சாவூா் (8), தேனி (4), தூத்துக்குடி (6), விருதுநகா் (7).

நாகை, திருவாரூா், மயிலாடுதுறையில் ஒரு தொகுதியில்கூட வெற்றி பெறாத தவெக

தவெக ஒரு 'சீட்' கூட பெறாத 8 மாவட்டங்கள்!

தோ்தலில் மூன்றாம் இடம்: எதிா்க்கட்சி அந்தஸ்தை இழந்த அதிமுக

விராலிமலை: கடும் போட்டியில் திமுக - அதிமுக

