ஆளுநரை எதிர்ப்பது பாஜகவை எதிர்ப்பதாகும்; அதற்கு உறுதியும் துணிவும் வேண்டும்! - விசிக

ஆளுநரை எதிர்ப்பது பாஜகவை எதிர்ப்பதாகும். அதற்கு உறுதியும் துணிவும் வேண்டும் என்று விசிக முதன்மைச் செயலர் ஆளுர் ஷா நவாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுதொடர்பாக விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் முதன்மைச் செயலர் ஆளுர் ஷா நவாஸ் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
அந்தப் பதிவில், “தனிப்பெரும் கட்சியாக தவெக வந்த பிறகும், ஆட்சி அமைக்க இடையூறு செய்கிறார் ஆளுநர். இதைக் கண்டிக்க அஞ்சுகிறது தவெக.
இதுவே 108 எண்ணிக்கை திமுகவிடம் இருந்து, ஆளுநர் இப்படி இழுத்தடித்தால் என்ன நடந்திருக்கும்? சட்டப்பேரவையில் ஆளுநர் உரையின் போது ஆர்.என். ரவிக்கு நடந்தது போல் நடந்திருக்கும்.
ஆளுநரை எதிர்ப்பது என்பது பாஜகவை எதிர்ப்பதாகும். அதற்கு கொள்கை உறுதியும் துணிவும் வேண்டும். அது உள்ளதா விஜய்யிடம்?” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Summary
Opposing the Governor amounts to opposing the BJP; it requires determination and courage, stated VCK Principal Secretary Aloor Sha Navas
