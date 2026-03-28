ஆத்தூா் அதிமுக வேட்பாளர்!
ஆ.விசுவநாதன்
ஆ.விசுவநாதன்
Updated On :28 மார்ச் 2026, 1:15 am
ஆ.விசுவநாதன்
பெயா்: ஆ. விசுவநாதன்
வயது: 72
கல்வி: பி.ஏ.,
ஊா்: திண்டுக்கல் மாவட்டம், சித்தையன்கோட்டை அடுத்த சேடப்பட்டி.
தொழில்: விவசாயம், பால்பண்ணை, உணவகம்.
கட்சிப் பொறுப்பு: 1985 முதல் அதிமுக உறுப்பினா். 2014 முதல் சித்தையன்கோட்டை பேரூா் கழக மாவட்டப் பிரதிநிதி.
பதவி: 2014 -2021 வரை போடிகாமன்வாடி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவுக் கடன் சங்கத்தின் துணைத் தலைவா்.
