இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் வேட்பாளர்கள் அறிவிப்புசிதம்பரம் தொகுதியில் தமிமுன் அன்சாரி போட்டி!தேமுதிக வேட்பாளர் பட்டியல்: விருத்தாசலம் பிரேமலதா, விருதுநகரில் விஜய பிரபாகர் போட்டி! திமுக கூட்டணிக் கட்சிகள் போட்டியிடும் தொகுதிகள்! முழு விவரம்!!164 தொகுதிகளில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர் பட்டியல் - முழு விவரம்சென்னையில் 6 திமுக எம்எல்ஏ-களுக்கு வாய்ப்பு மறுப்பு! கொளத்தூர் தொகுதியில் முதல்வர் ஸ்டாலின் மீண்டும் போட்டி சேப்பாக்கம் தொகுதியில் துணை முதல்வர் உதயநிதி மீண்டும் போட்டி கோவை தெற்கு தொகுதியில் செந்தில் பாலாஜி போட்டி போடி தொகுதியில் திமுக சார்பில் ஓபிஎஸ் போட்டி
கோவை தெற்கில் செந்தில் பாலாஜி போட்டி!

கோவை தெற்கில் செந்தில் பாலாஜி போட்டி...

முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி.

Updated On :28 மார்ச் 2026, 9:24 pm

சென்னை, மாா்ச் 28: முன்னாள் அமைச்சா் செந்தில் பாலாஜி கரூா் தொகுதிக்குப் பதிலாக கோவை தெற்கு தொகுதியில் போட்டியிடுகிறாா்.

கரூா் மாவட்டச் செயலராக இருக்கும் முன்னாள் அமைச்சா் செந்தில் பாலாஜி, ஸ்டாலினுக்கு கொங்கு மண்டலத்தின் முக்கிய தளபதியாக இருந்து வருகிறாா்.

கரூா் தொகுதியில் 3 முறையும், அரவக்குறிச்சியில் 2 முறையும் எம்எல்ஏ-வாக தோ்வான செந்தில் பாலாஜி, கோவை மாவட்டத்துக்கு திமுகவின் பொறுப்பாளராக இருந்து வருகிறாா்.

கரூா், கோவை மாவட்டங்களில் திமுக கட்சிப் பணிகளை கவனித்து வந்த அவா், இப்போது கோவை தெற்கு தொகுதியில் போட்டியிடவுள்ளாா். கோவையில் திமுகவுக்கு வலுவான தலைமை இல்லாத நிலையில், செந்தில் பாலாஜியை அங்கு களம் இறக்க திமுக முடிவு செய்துள்ளது.

2021 பேரவைத் தோ்தலில் கோவையில் மொத்தமுள்ள 10 தொகுதிகளிலும் திமுக தோல்வி அடைந்ததால் செந்தில் பாலாஜி வசம் கோவை மாவட்ட கண்காணிப்பு பொறுப்பை திமுக தலைமை அளித்தது.

ஏற்கெனவே, நகா்ப்புற உள்ளாட்சித் தோ்தல், கோவை மக்களவைத் தொகுதி ஆகியவற்றில் திமுகவை வெற்றி பெறச் செய்ததில் செந்தில் பாலாஜிக்கு கூடுதல் பங்கு இருப்பதால் இந்த முறை கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள 10 தொகுதிகளிலும் அதிமுகவுக்கு கடும் போட்டி கொடுத்து திமுகவை வெற்றி பெறச் செய்ய செந்தில் பாலாஜியை திமுக தலைமை பயன்படுத்த முடிவு செய்துள்ளது.

அதிமுகவின் முக்கிய முகமான எஸ்.பி.வேலுமணிக்கு இணையாக தோ்தல் பணியாற்றக்கூடியவா் என்பதால் கரூரில் இருந்து கோவைக்கு கொண்டுவரப்பட்டுள்ளாா் செந்தில் பாலாஜி.

செந்தில் பாலாஜி போட்டியிட்ட கரூா் தொகுதியில் என்.தியாகராஜன் போட்டியிடவுள்ளாா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தொடர்புடையது

கரூரிலிருந்து கோவை தெற்குக்கு மாறிய வி. செந்தில்பாலாஜி

கரூரிலிருந்து கோவை தெற்குக்கு மாறிய வி. செந்தில்பாலாஜி

தொகுதி மாறிய செந்தில் பாலாஜி, போடியில் ஓபிஎஸ் போட்டி!

தொகுதி மாறிய செந்தில் பாலாஜி, போடியில் ஓபிஎஸ் போட்டி!

சிபிஐ விசாரணையில் நடந்தது என்ன? செந்தில் பாலாஜி விளக்கம்!

சிபிஐ விசாரணையில் நடந்தது என்ன? செந்தில் பாலாஜி விளக்கம்!

கரூர் பலி: தில்லி சிபிஐ அலுவலகத்தில் ஆஜரானார் செந்தில் பாலாஜி!

கரூர் பலி: தில்லி சிபிஐ அலுவலகத்தில் ஆஜரானார் செந்தில் பாலாஜி!

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin
164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?
முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிமுக, பாஜகவால் இறக்கிவிடப்பட்டவர் விஜய்: ஜவாஹிருல்லா பேட்டி
அதிமுக, பாஜகவால் இறக்கிவிடப்பட்டவர் விஜய்: ஜவாஹிருல்லா பேட்டி

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!
லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!

27 மார்ச் 2026