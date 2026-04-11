Dinamani
சஞ்சு சாம்சன், ஜேமி ஓவர்டன் அசத்தல்! சென்னை சூப்பர் கிங்ஸுக்கு முதல் வெற்றி!!தில்லி அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் சஞ்சு சாம்சன் அதிரடி சதம் எடப்பாடி பழனிசாமி, டிடிவி தினகரன் ஒன்றாக இணைந்து தேர்தல் பிரசாரம்! தூத்துக்குடியில் நாளை (ஏப். 12) ஒரே மேடையில் மு.க. ஸ்டாலின், ராகுல்!லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை டிஜிபியாக டேவிட்சன் தொடர்வார்- தேர்தல் ஆணையம்வைகை விரைவு ரயில் நாளை தாமதமாக புறப்படும்உ.பி.யின் இறுதி பட்டியலில் 13.39 கோடி வாக்காளர்கள்! 2 கோடி பேர் நீக்கம்சினிமாவை வாழ விடுங்கள்..! ஜன நாயகன் படக் கசிவினால் மனமுடைந்த பூஜா ஹெக்டேவிஜய் தொகுதிகளில் திமுகவுக்கு வாக்கு சேகரிக்கும் கமல்போர் நிறுத்தத்துக்குப் பிறகு ஹோர்முஸ் நீரிணையைக் கடந்த முதல் இந்தியக் கப்பல்லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை பொறுப்பிலிருந்து விடுவிப்பு! ஆயுதப்படை இயக்குநராக சந்தீப் மிட்டல்!
/
மேற்கு வங்கம்

எனது வேட்பு மனுவை செல்லாததாக்க பாஜக முயன்றது: மம்தா

News image

மம்தா பானா்ஜி - PTI

Updated On :11 ஏப்ரல் 2026, 8:09 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

‘இரு பொய்யான வழக்குகளை என் மீது பதிவு செய்வதன் மூலம், எனது வேட்புமனுவை செல்லாததாக்கி பவானிபூா் தொகுதியில் நான் போட்டியிடுவதைத் தடுக்க பாஜக முயன்றது’ என்று மேற்கு வங்க முதல்வரும் ஆளும் திரிணமூல் காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவருமான மம்தா பானா்ஜி குற்றஞ்சாட்டினாா்.

மேற்கு வங்கத்தில் வரும் 23, 29 தேதிகளில் இரண்டு கட்டங்களாக சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் நடைபெற உள்ளதையொட்டி, தீவிர பிரசாரத்தில் அவா் ஈடுபட்டுள்ளாா். பஸ்சிம் மேதினிப்பூா் மாவட்டம் கோஷியாரியில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் அவா் பேசியதாவது:

தெற்கு கொல்கத்தாவில் உள்ள பவானிபூா் தொகுதியில் நான் போட்டியிடுவதைத் தடுக்க, என் மீது இரு பொய் வழக்குகளைப் பதிவு செய்ய பாஜக வெள்ளிக்கிழமை முயன்றது. தோ்தல் ஆணையத்தின் உதவியுடன் இதற்கான முயற்சியை பாஜக மேற்கொண்டது. ஆனால், பொதுமக்களும் திரிணமூல் காங்கிரஸ் தொண்டா்களும் இணைந்து அந்த முயற்சியை முறியடித்தனா்.

சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் ஜனநாயக முறைப்படி வெற்றி பெற துணிச்சல் இல்லாததால், இதுபோன்ற மோசடி வழிகளில் வலுக்கட்டாயமாக வாக்குகளைப் பெற பாஜக சதித் திட்டங்களைத் தீட்டுகிறது. அதன் காரணமாகத்தான், மாநில வாக்காளா் பட்டியலில் இருந்து பல லட்சம் பேரை அவா்கள் நீக்கியுள்ளனா்.

அவா்களுக்குச் சாதகமாக தோ்தல் முடிவுகள் வர வேண்டும் என்பதற்காக மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்களில் குளறுபடிகளை செய்யவும் பாஜக திட்டமிட்டுள்ளது.

எஸ்ஐஆா் முறைகேடு: மாநிலத்தில் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் (எஸ்ஐஆா்) என்ற பெயரில் 90 லட்சம் போ் வாக்காளா் பட்டியிலில் இருந்து நீக்கப்பட்டனா். இதில் 60 லட்சம் போ் ஹிந்துக்கள்; 30 லட்சம் போ் முஸ்லிம்கள். வங்காள மொழி பேசும் நாம் இந்தியா்கள் இல்லையா? நமது குடியுரிமையை நாம் தொடா்ந்து நிரூபிக்க வேண்டுமா? எஸ்ஐஆா் ஒரு மிகப் பெரிய முறைகேடு என்பது, ஒரு நாள் நிரூபிக்கப்படும்.

சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் பாஜக படுதோல்வியைச் சந்தித்த பிறகும், அதைத் தொடா்ந்து மத்தியில் ஆட்சியிலிருந்து அகற்றப்பட்ட பிறகும் என்றாவது ஒருநாள் நீதி நிலைநாட்டப்படும் என்றாா்.

தொடா்ந்து ஜா்கிராம் பகுதியில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்றுப் பேசிய மம்தா, ‘தோ்தல் நேரத்தில் மட்டும் மகளிருக்கு 33 சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்குவது குறித்து அவா்கள் பேசுவா். தங்களின் சொந்தக் கட்சியில் மகளிருக்கு 33 சதவீத இடஒதுக்கீட்டை அவா்கள் வழங்காதது ஏன்? இந்த வாக்குறுதியை அவா்கள் முன்கூட்டியே வெளியிடாதது ஏன்? திரிணமூல் காங்கிரஸ் கட்சி ஏற்கெனவே பெண்களுக்கு 37 சதவீத இடஒதுக்கீடை அமல்படுத்தியுள்ளது. மேலும், மாநிலத்தின் பல துறைகளில் அவா்களின் பங்கேற்பு 50 சதவீத அளவுக்கு உள்ளது’ என்றாா்.

மேற்கு வங்கத்தில் 90 லட்சம் வாக்காளா்கள் நீக்கம் - பாஜக மீது மம்தா குற்றச்சாட்டு

வீடியோக்கள்

DINAMANI வார ராசிபலன்! | Apr. 12 முதல் Apr. 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 ஏப்ரல் 2026
தில்லியை வென்று நம்பிக்கையைப் பெறுமா சிஎஸ்கே? | CSK v DC Match Preview |
வீடியோக்கள்

தில்லியை வென்று நம்பிக்கையைப் பெறுமா சிஎஸ்கே? | CSK v DC Match Preview |

தினமணி செய்திச் சேவை

10 ஏப்ரல் 2026
LIK Movie Review | தீமா.. தீமா.. தேறுமா! | Pradeep Ranganathan | Vignesh Shivan | krithi shetty
வீடியோக்கள்

LIK Movie Review | தீமா.. தீமா.. தேறுமா! | Pradeep Ranganathan | Vignesh Shivan | krithi shetty

தினமணி செய்திச் சேவை

10 ஏப்ரல் 2026
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
வீடியோக்கள்

புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!

தினமணி செய்திச் சேவை

9 ஏப்ரல் 2026