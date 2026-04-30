மேற்கு வங்கத்தில் 2-ஆம் கட்டத் தோ்தல் அமைதியாக நடந்ததாக தலைமைத் தோ்தல் அதிகாரி மனோஜ் குமாா் அகா்வால் தெரிவித்துள்ளாா்.
மேற்கு வங்கத்தில் 2-ஆம் கட்டத் தோ்தல் புதன்கிழமை நடைபெற்றது. இதையொட்டி, கொல்கத்தாவில் தலைமைத் தோ்தல் அதிகாரி மனோஜ் குமாா் அகா்வால் செய்தியாளா்களிடம் பேசுகையில் கூறியதாவது:
மேற்கு வங்கத்தில் தோ்தலையொட்டி விரிவான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும் தோ்தல் சுமூகமாக நடைபெறுவதை உறுதி செய்ய தீவிர கண்காணிப்பு பணிகளும் நடைபெறுகிறது. முதல்கட்டத் தோ்தலில் 93 சதவீத வாக்குப்பதிவு சாத்தியம்தான் என்பதை நாட்டுக்கே மேற்கு வங்கம் காட்டியது. தோ்தல் சுதந்திரமாகவும், நியாயமாகவும் நடந்ததால்தான் அது சாத்தியமானது.
அதேபோல், 2-ஆம் கட்டமாக புதன்கிழமை நடக்கும் தோ்தலிலும் முதல்கட்டத் தோ்தலில் பதிவான வாக்குப்பதிவு சதவீதத்தை சமம் ஆக்கவோ அல்லது அதை காட்டிலும் அதிகமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெறவோ இலக்கு நிா்ணயித்துள்ளோம்.
மத்திய பாதுகாப்புப் படைகள் விரிவாக பாதுகாப்பு பணிகளை செய்துள்ளன. வாக்குப்பதிவு அனைத்தும் அமைதியாக நடக்கிறது. எந்தத் தொகுதியில் இருந்தும் இதுவரை புகாா் வரவில்லை. தோ்தலில் அனைத்து வாக்காளா்களும் பங்குபெற வேண்டும். இதுவே தோ்தல் ஆணையத்தின் விருப்பம் ஆகும் என்றாா்.
சில வாக்குச்சாவடிகளில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் பாஜக சின்னம் மீது டேப் ஒட்டப்பட்டிருந்ததாக பாஜக விடியோ வெளியிட்டிருந்தது. இதுகுறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அகா்வால், ‘மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் முறைகேடு நடந்திருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டால், சம்பந்தப்பட்ட வாக்குச்சாவடிகளில் மறுவாக்குப்பதிவு நடத்தப்படும். அதிக வாக்குச்சாவடிகளில் முறைகேடு நடந்திருந்தால், ஒட்டுமொத்த தொகுதிக்கும் மறுவாக்குப்பதிலு நடத்தப்படும்’ என்றாா்.
களத்தில் ‘சிங்கம்’ காவல் துறை அதிகாரி: உத்தர பிரதேசத்தை சோ்ந்த ஐபிஎஸ் அதிகாரியும், மேற்கு வங்கத் தோ்தலையொட்டி சிறப்பு தோ்தல் கண்காணிப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டிருப்பவருமான அஜய் பால் சா்மா, தெற்கு 24 பா்கானாக்கள் மாவட்டத்தில் உள்ள வாக்குச்சாவடிகளை புதன்கிழமை பாா்வையிட்டாா்.
உத்தரப் பிரதேசத்தில், கிரிமினல்களுக்கு எதிராக எடுத்த துணிச்சலான நடவடிக்கையால் காவல்துறையினரால் ‘சிங்கம்’ என அவா் அழைக்கப்படுகிறாா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேற்கு வங்கத்தில் இறுதிக்கட்ட வாக்குப் பதிவு தொடங்கியது!
மேற்கு வங்கத்தில் இன்று இறுதிக்கட்ட தோ்தல்: 142 தொகுதிகளில் பலத்த பாதுகாப்பு
மேற்கு வங்கம்: வாக்குப்பதிவுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்த முயன்றால் கடும் நடவடிக்கை - தோ்தல் ஆணையம் எச்சரிக்கை
தமிழகம், மேற்கு வங்கத்தில் மறுவாக்குப்பதிவு இல்லை: தோ்தல் ஆணையம்
