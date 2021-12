டாடா நினைவு மருத்துவமனையில் கொட்டிக்கிடக்கும் வேலைவாய்ப்புகள்: உடனே விண்ணப்பிக்கவும்!

மத்திய அணுசக்தி துறையின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் டாடா நினைவு மருத்துவமனையில் காலியாக உள்ள பல்வேறு பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

பணி மற்றும் காலியிடங்கள் விவரம்:

மொத்த காலியிடங்கள்: 95

பணி: ADMINISTRATIVE OFFICER III (HRD) – 02

பணி: DEPUTY CONTROLLER OF ACCOUNTS – 02

பணி: ADMINISTRATIVE OFFICER III (PURCHASE AND STORES) – 02

பணி: DEPUTY ADMINISTRATIVE OFFICER (HRD) – 02

பணி: ASSISTANT ACCOUNTS OFFICER – 03

பணி: ASSISTANT PURCHASE AND STORES OFFICER – 01

பணி: ASSISTANT ADMINISTRATIVE OFFICER – 02

பணி: ASSISTANT – 12

பணி: LOWER DIVISION CLERK – 40 Posts

பணி: DEPUTY CHIEF SECURITY OFFICER (GRADE – I ) – 01

பணி: ASSISTANT SECURITY OFFICER – 8

பணி: SECURITY ASSISTANT - 2

பணி: KITCHEN SUPERVISOR – 6

பணி: COOK - ‘A’ - 12

வயது, தகுதி: ஒவ்வொரு பணிக்கும் தனித்தனியான வயதுவரம்பு, தகுதிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை : எழுத்துத்தேர்வு மற்றும் நேர்முகத்தேர்வு அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://tmc.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவைச் சேர்ந்த விண்ணப்பத்தாரர்களுக்கு கட்டணம் செலுத்துவதில் விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மற்ற அனைத்து பிரிவினருக்கு ரூ.300 கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி: 07.12.2021

மேலும் விவரங்கள் அறிய https://tmc.gov.in என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.