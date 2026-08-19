ஆடு ஆராய்ச்சி மையத்தில் வேலை: உடனே விண்ணப்பிக்கவும்!

தமிழ்நாடு கல்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் சேலம் மாவட்டம் பொட்டனேரியில் செயல்பட்டு வரும் செம்மறி ஆடு ஆராய்ச்சி மையத்தில் செம்மறி ஆடு மேம்பாட்டிற்கான நெட்வொர்க் திட்டத்தின் கீழ் நிரப்பப்பட உள்ள 'யங் புரொபஷனல் II'பணிக்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
நிறுவனம்: Mecheri Sheep Research Station, Pottaneri
பணி: Young Professional - II
காலியிடம்: 1
சம்பளம்: மாதம் ரூ.25,000
தகுதி: Life Science துறையை சேர்ந்த ஏதாவதொரு பாடப்பிரிவில் இளநிலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
எழுத்து மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு நடைபெறும் நாள்: 21.08.2026
இடம்: Mecheri Sheep Research Station, Pottaneri, Salem - 636 453.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: விண்ணப்பிக்க ஆர்வமும் தகுதியும் உள்ளோர் தங்களது முழு விபரம் அடங்கிய விண்ணப்பம் மற்றும் அசல் சான்றிதழ்களுடன் நேர்முகத் தேர்வில் கலந்து கொள்ளவும்.
மேலும் கூடுதல் விவரங்களுக்கு www.tanuvas.ac.in என்ற இணையதளத்தில் அறிவிப்பு மற்றும் விண்ணப்பப் படிவம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதனை பார்த்து படித்து தெரிந்துகொள்ளவும்.
மேலும் விவரம் பெற அணுக வேண்டிய முகவரி:
Dr. P. Ganapathi, Ph.D., Asso-ciate Professor and Head, Mecheri Sheep, Research Station, Pottaneri - 636453, Salem, Mobile No. 95666 92227
Summary
Walk-In-Interview for the temporary post of one Young Professional II in MSRS-Pottaneri
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