சென்னை ஐஐடி-ல் வீடியோ எடிட்டர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்க இன்றே கடைசி!

சென்னை ஐஐடி-ல் வீடியோ எடிட்டர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்க இன்றே கடைசி!
மெட்ராஸ் ஐஐடி-ல் காலியாகவுள்ள வீடியோ எடிட்டர் பணி குறித்து...
சென்னை ஐஐடி-ல் வீடியோ எடிட்டர் பணி - கோப்புப்படம்
சென்னையில் உள்ள மெட்ராஸ் ஐஐடி-ல் காலியாகவுள்ள வீடியோ எடிட்டர் பணிக்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து ஆகஸ்ட் 28 ஆம் தேதிக்குள் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
இது குறித்து விபரம்:.
வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண்.: ICSR/PR/Advt.158-/ 2026
பணி: Professional Video Editor
காலியிடம் : 1
சம்பளம்: மாதம் ரூ. 30,000 - 45,000
தகுதி: Visual Communication, Multimedia, Animation, Film Editing, Digital Media, Mass Communication போன்ற ஏதாவதொரு பாடப்பிரிவில் இளநிலைப் பட்டம் பெற்று குறைந்தது 1 ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை: நேர்முகத் தேர்வின் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் பணிக்கு தேர்வு செய்யப்படுவர். தேர்வு குறித்த விவரம் தகுதியானவர்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கப்படும். நேர்முகத் தேர்விற்கு வரும்போது தேவையான அனைத்து அசல் சான்றிதழ்களையும் கொண்டு வரவும்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.icandsr.iitm.ac.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பப்படிவத்தை பூர்த்தி செய்து, தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களுடன் ஆன்லைன் முறையில் 28.8.2026 விண்ணப்பிக்கவும்.
மேலும் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.
Summary
Applications are invited for the Professional Video Editor Posts
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