ரூ.45,000 சம்பளத்தில் இந்தியன் ரயில்வேயில் வேலை: உடனே விண்ணப்பிக்கவும்!

இந்தியன் ரயில்வேயில் பல்வேறு துறைகளில் காலியாக உள்ள 312 காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பை....
மத்திய ரயில்வே அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் இந்தியன் ரயில்வேயில் பல்வேறு துறைகளில் காலியாக உள்ள 312 காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பை ரயில்வே தேர்வு வாரியம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

பணி மற்றும் காலியிடங்கள் விவரம்:

பணி: மூத்த விளம்பர ஆய்வாளர் - 15

பணி: ஆய்வக உதவியாளர் தரம் III - 39

பணி: இளநிலை மொழிபெயர்ப்பாளர், ஹிந்தி - 202

பணி: பணியாளர் மற்றும் நலத்துறை ஆய்வாளர் - 24

பணி: அறிவியல் உதவியாளர் (பயிற்சி) - 2

சம்பளம்: மாதம் ரூ.35,400

பணி: தலைமை சட்ட உதவியாளர் - 22

சம்பளம்: மாதம் ரூ.19,900

பணி: அரசு வழக்குரைஞர் - 7

பணி: அறிவியல் மேற்பார்வையாளர், பணிச்சூழலியல் மற்றும் பயிற்சி - 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ.44,900

தகுதி: அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற கல்வி நிறுவனங்களில் பட்டம் பெற்றிருப்பதோடு, மக்கள் தொடர்பு, விளம்பரம், இதழியல் துறையில் டிப்ளமோ முடித்து இரண்டு ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருப்பவர்கள் மூத்த விளம்பர ஆய்வாளர் பணிக்கும், இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் பாடங்களுடன் பிளஸ் 2 அல்லது அதற்குச் சமமான தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றிருப்பவர்கள் ஆய்வக உதவியாளர் பணிக்கும், சட்டத் துறையில் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் நீதிமன்றத்தில் வழக்குரைஞராக 3 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் உள்ளவர்கள் தலைமை சட்ட உதவியாளர் பதவிக்கும், ஹிந்தி அல்லது ஆங்கிலத்தில் முதுகலைப் பட்டம் அல்லது அதற்குச் சமமான பட்டம் பெற்றிருப்பவர்கள் இளநிலை மொழிபெயர்ப்பாளர் பணிக்கும் விண்ணப்பிக்கலாம்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: கணினி வழித் தேர்வு, திறனறித் தேர்வு, திறன் தேர்வு, மொழிபெயர்ப்புத் தேர்வு, மருத்துவப் பரிசோதனை மற்றும் சான்றிதழ்கள் சரிபார்ப்பு அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://www.rrbapply.gov.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 29.1.2026

மேலும் விவரங்கள் அறிய இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

