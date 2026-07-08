இந்திய ரயில்வேயில் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு வேலை!

கபூர்தலாவில் உள்ள ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலையில் காலியாகவுள்ள விளையாட்டு வீரர்களுக்கான சிறப்பு வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியான விளையாட்டு வீரர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
இதுகுறித்த விவரங்கள் பார்ப்போம்...
வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண்.: 01/SPQ/2026-27
பணி: Sports Person (Sports Quota 2026-27)
காலியிடங்கள்: 23
விளையாட்டுப் பிரிவுகள் வாரியாக காலியிடங்கள் விவரம்:
1. Hockey(Men) - 1
சம்பளம்: மாதம் ரூ.5,200 - 20,200
2. Hockey(Women) - 4
சம்பளம்: மாதம் ரூ.5,200 - 20,200
3. Weighfifting(Women) -3
சம்பளம்: மாதம் ரூ.5,200 - 20,200
4. Athletics(Women) - 2
சம்பளம்: மாதம் ரூ.5,200 - 20,200
5. Cross Country(Women) - 4
சம்பளம்: மாதம் ரூ.5,200 - 20,200
6. Athletics(Men)- 1
சம்பளம்: மாதம் ரூ.5,200 - 20,200
7. Wresting(Men)Freestyle - 3
சம்பளம்: மாதம் ரூ.5,200 - 20,200
8. Footbal(Men) - 3
சம்பளம்: மாதம் ரூ.5,200 - 20,200
9. Cricket(Men) - 2
சம்பளம்: மாதம் ரூ.5,200 - 20,200
வயது வரம்பு: 1.7.2026 தேதியின்படி 18 முதல் 25-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
தகுதி: 10-ஆம் வகுப்பு அல்லது ஐடிஐ , +2 அல்லது பட்டப்படிப்பு முடித்திருக்க வேண்டும். மேற்கண்ட கல்வித்தகுதியுடன் காலியிடம் ஏற்பட்டுள்ள விளையாட்டுப் பிரிவுகள் ஏதாவதொன்றில் தேசிய, மாநில, பல்கலைக்கழக அளவிலான போட்டிகளில் விளையாடி குறைந்தது மூன்றாவது இடம் பெற்றிருக்க வேண்டும். விண்ணப்பதாரர்கள் பெற்றிருக்க வேண்டிய விளையாட்டுத் தகுதிகள் பற்றிய கூடுதல் விபரம் இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பட்டதாரிகளுக்கு கூடுதல் கிரேடு சம்பளம் வழங்கப்படும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை: விண்ணப்பதாரரின் விளையாட்டுத் தகுதி மற்றும் விளையாட்டு சாதனைகள் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் பணிக்குத் தேர்வு செய்யப்படுவர். இதற்காக நேர்முகத்தேர்வு நடத்தப்படும். இது குறித்த விவரம் மின்னஞ்சல் மூலம் தெரிவிக்கப்படும். பணிக்கு தேர்வு செய்யப்படும் நபர்கள் கிளார்க், தட்டச்சர், டெக்னீசியன் ஆக பணியமர்த்தப்படுவர். 1.4.2023 தேதிக்கு பிந்தைய விளையாட்டு சாதனைகள் மட்டும் கணக்கில் கொள்ளப்படும்.
விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொது, ஓபிசி, இடபுள்யுஎஸ் பிரிவிர்களுக்கு ரூ.500. எஸ்சி, எஸ்டி, பெண்கள், சிறுபான்மையினருக்கு ரூ.250. கட்டணத்தை எஸ்பிஐ வங்கி மூலம் செலுத்த வேண்டும்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.rcf.indianrailways.gov.in என்ற இணையதளத்தில் மேற்கண்ட பணிக்கான விண்ணப்பப் படிவம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதை பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களுடன் 14.7.2026 தேதிக்கு முன் தபாலில் அனுப்ப வேண்டும்.
Summary
RCF Recruitment 2026 for Sports Quota Vacancies...
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