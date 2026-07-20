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வேலைவாய்ப்பு

ரைட்ஸ் நிறுவனத்தில் உதவி மேலாளர் வேலை: யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

'நவரத்னா' அந்தஸ்து பெற்ற மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனமான ரைட்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தில் உதவி மேலாளர் பணிக்கு விண்ணப்பிப்பது குறித்து...

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ரைட்ஸ் நிறுவனத்தில் உதவி மேலாளர் பணி - RITES Ltd

Updated On :20 ஜூலை 2026, 1:17 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இந்திய அரசின் ரயில்வே அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் 'நவரத்னா' அந்தஸ்து பெற்ற மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனமான ரைட்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனம் போக்குவரத்து, உள்கட்டமைப்பு மற்றும் அது சார்ந்த தொழில்நுட்பத் துறைகளில் செயல்படும் ஒரு முன்னணி பன்முக ஆலோசனை நிறுவனமாகும். இந்த நிறுவனத்தில் காலியாக உள்ள உதவி மேலாளர் பணிகளுக்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து ஜூலை 22-க்குள் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

பணி: Assistant Manager (HR)

காலியிடங்கள்: 3

சம்பளம்: மாதம் ரூ.40,000 -1,40,000

தகுதி: HR,Personnel Management, Industrial Relations,Labour Welfare போன்ற ஏதாவதொரு பிரிவில் எம்பிஏ முடித்து 2 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 32-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொது, ஓபிசி பிரிவினர் ரூ.600. இதர பிரிவினர் ரூ.300. கட்டணத்தை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்தவும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://www.rites.com என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 22.7.2026

விண்ணப்பிப்போரின் கூடுதல் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

Summary

RITES Ltd., a Navratna Central Public Sector Enterprise under the Ministry of Railways, Govt. of India is a premier multi-disciplinary consultancy organization in the fields of transport...

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