Dinamani
திருச்சியில் முதல்வர் விஜய் சாலைவலம்!பொறியியல் கலந்தாய்வு: விண்ணப்பிக்க ஜூன் 5 வரை கால அவகாசம் நீட்டிப்பு!மோகனா உள்பட உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு 5 நீதிபதிகள் நியமனம்!ஜேஇஇ அட்வான்ஸ்டு 2026 தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு! - ஐஐடி தில்லி மண்டலம் முதலிடம்!!பொறியியல் கலந்தாய்வு: விண்ணப்பிக்க கால அவகாசம் நீட்டிப்பு!வணிக சமையல் எரிவாயு விலை ரூ.46 உயர்வு!மேட்டூர் அணை நீர்வரத்து அதிகரிப்புதிருச்சியில் முதல்வா் விஜய்யின் நிகழ்ச்சியில் கட்டுப்பாடுகள்!16 மாவட்டங்களுக்கு இன்று மஞ்சள் எச்சரிக்கை!
/
வேலைவாய்ப்பு

பொதுத்துறை நிறுவனத்தில் வேலை வேண்டுமா..? பட்டதாரிகள் விண்ணப்பிக்கலாம்!

பாரத் எலெக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட்' நிறுவனத்தின் உதவி பாதுகாப்பு அலுவலர் பணியிடங்கள் குறித்து...

News image

பாரத் எலெக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட்' நிறுவனத்தின் உதவி பாதுகாப்பு அலுவலர் பணி - BEL

Updated On :1 ஜூன் 2026, 2:26 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

'நவரத்னா' பொதுத்துறை நிறுவனமும், நாட்டின் முதன்மையான தொழில்முறை மின்னணு நிறுவனமுமான 'பாரத் எலெக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட்' நிறுவனத்தின் பெங்களூரு, வேலூர், பலசமுத்திரம், காஜியாபாத், ஹைதராபாத் மற்றும் நாக்பூர் ஆகிய இடங்களில் அமைந்துள்ள கிளைகளில் காலியாக உள்ள உதவி பாதுகாப்பு அலுவலர் பணியிடங்களுக்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

இதுகுறித்த விவரம் வருமாறு:

வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண். 383/ HR/Asst.Sec. Off/25-26

பணி: Assistant Security Officer

காலியிடங்கள்: 7

சம்பளம்: மாதம் ரூ.30,000 -1,20,000

வயது வரம்பு: 40-க்குள் இருக்க வேண்டும். உச்ச வயது வரம்பில் எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர்களுக்கு 5 ஆண்டுகளும், ஒபிசி பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும் சலுகை வழங்கப்படும்.

தகுதி: ஏதாவதொரு பாடத்தில் இளநிலை பட்டப் படிப்பை முடித்து ராணுவம், கடற்படை,விமானப்படை, மத்திய துணை ராணுவ அமைப்புகளில் ஜேசிஒ தரநிலையில் அதி ரியாக பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்றிருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: தகுதியானவர்கள் எழுத் துத் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வின் அடிப்படையில் பணிக்கு தேர்வு செய்யப்படுவர். இது குறித்த விபரம் மின்னஞ்சல் மூலம் தெரிவிக்கப்படும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.bel-india.in என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஆன்லைன் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 2.6.2026

விண்ணப்பிப்போரின் கூடுதல் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

Summary

Bharat Electronics Limited, a Navaratna Company and India‟s premier Professional Electronics Company requires Security Officers on permanent basis for its Units...

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

திருவிழா பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை அதிகரிக்க வேண்டும்: அமைச்சர் அருண் ராஜ்

திருவிழா பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை அதிகரிக்க வேண்டும்: அமைச்சர் அருண் ராஜ்

சாலைப் பாதுகாப்பு, சட்டம்-ஒழுங்கு ஆய்வு க்கூட்டம்

சாலைப் பாதுகாப்பு, சட்டம்-ஒழுங்கு ஆய்வு க்கூட்டம்

அரசுப் பணியாளர்களுக்கான உச்ச வயது வரம்பு உயர்வு!

அரசுப் பணியாளர்களுக்கான உச்ச வயது வரம்பு உயர்வு!

என்.எல்.சி இந்தியா 4வது காலாண்டு லாபம் ரூ. 1,393 கோடியாக உயர்வு!

என்.எல்.சி இந்தியா 4வது காலாண்டு லாபம் ரூ. 1,393 கோடியாக உயர்வு!

விடியோக்கள்

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

#ipl2026 | ஜெயிக்க வேண்டிய தில்லி தோற்றுப் போனது ஏன்? | Delhi Capitals | KL Rahul

#ipl2026 | ஜெயிக்க வேண்டிய தில்லி தோற்றுப் போனது ஏன்? | Delhi Capitals | KL Rahul

”தில்லி பயணத்தில் வெளிப்படை இல்லை?” | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பதில் | TVK

”தில்லி பயணத்தில் வெளிப்படை இல்லை?” | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பதில் | TVK

திருக்கணிதப்படி குருபெயர்ச்சி பலன்கள்! June 1 நள்ளிரவு 2 மணி முதல் | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்

திருக்கணிதப்படி குருபெயர்ச்சி பலன்கள்! June 1 நள்ளிரவு 2 மணி முதல் | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்